Происшествия

35 минут назад

В Хлевенском районе нашли потерявшегося молодого человека

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#пропавшие без вести
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В Хлевенском районе нашли потерявшегося молодого человека

Его искали всю ночь.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 25 апреля около 18:00 в ЕДДС Хлевенского района поступила информация о пропаже молодого человека с ограниченными возможностями здоровья.

К поискам совместно с полицией приступили 64 сотрудника Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, в том числе 4 кинологических расчета. Было задействовано 8 единиц техники и беспилотный летательный аппарат. Всего было обследовано 55 километров территории.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 20-летний парень был дезориентирован.

Сегодня в 04.50 поиски были успешно завершены: молодой человек найден живым.
576
#пропавшие без вести
1

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