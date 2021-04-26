В Хлевенском районе нашли потерявшегося молодого человека

Его искали всю ночь.

К поискам совместно с полицией приступили 64 сотрудника Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, в том числе 4 кинологических расчета. Было задействовано 8 единиц техники и беспилотный летательный аппарат. Всего было обследовано 55 километров территории.







Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 20-летний парень был дезориентирован.



Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, 25 апреля около 18:00 в ЕДДС Хлевенского района поступила информация о пропаже молодого человека с ограниченными возможностями здоровья.Сегодня в 04.50 поиски были успешно завершены: молодой человек найден живым.