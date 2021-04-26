В России

39 минут назад

Вывоз бензина из России могут запретить

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#бензин #экспорт

Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного запрета на экспорт "отдельных видов нефтепродуктов".

Российское правительство намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить, - об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Правительство поручило Минэнерго РФ подготовить проекты актов об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в протоколе.

В частности, для того, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

Правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта", - говорится в документе.

Этот перечень возник в 2007 году, когда в России наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), - рассказал управляющий партнер юркомпании "Позиция права" Егор Редин. По его словам, само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.

Белый дом в апреле стал обсуждать введение сезонного эмбарго на экспорт бензина в качестве одной из мер для недопущения роста цен на топливо в периоды повышения спроса. Александр Новак 21 апреля заявлял, что пока эмбарго вводить не планируется: "Мера нужна в периоды, когда могут быть проблемы с балансом, не в течение года, а когда весенне-полевые работы, осенне-полевые работы — растет спрос и когда заводы на ремонт становятся". Крупнейшим экспортером бензина является Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза".

Россия в марте, по предварительным данным, экспортировала в страны ЕАЭС: 73,4 тыс. тонн бензина в Киргизию, 7,6 тыс. тонн в Белоруссию и 0,3 тыс. тонн в Казахстан, совокупно это 20% от всего экспорта бензина, - говорит Анна Лишневецкая из "Петромаркета".

Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то "под запрет" попадет порядка 200–400 тысяч тонн продукта в месяц.

От ограничения экспорта пострадают НПЗ, регулярно отгружающие существенные объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Доля экспорта Киришского НПЗ — порядка 35%, объем в среднем 140 тыс. тонн в месяц, завод экспортирует практически весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, - отмечает Лишневецкая. По ее словам, ограничение на экспорт может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200–400 тыс. тонн, а это 7–14% от текущего спроса.

Динамику цен на нефтепродукты в 2021 году ФАС связала с ростом экспортных цен, сезонным повышением спроса как внутри страны, так и в Восточной Европе и Азии, снижением объема на биржевых торгах, низкими температурами окружающей среды, ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, - передает РИА Новости.
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#бензин #экспорт

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