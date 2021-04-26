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Вывоз бензина из России могут запретить
Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного запрета на экспорт "отдельных видов нефтепродуктов".
Правительство поручило Минэнерго РФ подготовить проекты актов об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в протоколе.
В частности, для того, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.
Правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта", - говорится в документе.
Этот перечень возник в 2007 году, когда в России наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), - рассказал управляющий партнер юркомпании "Позиция права" Егор Редин. По его словам, само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.
Белый дом в апреле стал обсуждать введение сезонного эмбарго на экспорт бензина в качестве одной из мер для недопущения роста цен на топливо в периоды повышения спроса. Александр Новак 21 апреля заявлял, что пока эмбарго вводить не планируется: "Мера нужна в периоды, когда могут быть проблемы с балансом, не в течение года, а когда весенне-полевые работы, осенне-полевые работы — растет спрос и когда заводы на ремонт становятся". Крупнейшим экспортером бензина является Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза".
Россия в марте, по предварительным данным, экспортировала в страны ЕАЭС: 73,4 тыс. тонн бензина в Киргизию, 7,6 тыс. тонн в Белоруссию и 0,3 тыс. тонн в Казахстан, совокупно это 20% от всего экспорта бензина, - говорит Анна Лишневецкая из "Петромаркета".
Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то "под запрет" попадет порядка 200–400 тысяч тонн продукта в месяц.
От ограничения экспорта пострадают НПЗ, регулярно отгружающие существенные объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Доля экспорта Киришского НПЗ — порядка 35%, объем в среднем 140 тыс. тонн в месяц, завод экспортирует практически весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, - отмечает Лишневецкая. По ее словам, ограничение на экспорт может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200–400 тыс. тонн, а это 7–14% от текущего спроса.
Динамику цен на нефтепродукты в 2021 году ФАС связала с ростом экспортных цен, сезонным повышением спроса как внутри страны, так и в Восточной Европе и Азии, снижением объема на биржевых торгах, низкими температурами окружающей среды, ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, - передает РИА Новости.