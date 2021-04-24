Общество

25 минут назад

В Липецке ветром свалило на землю ствол дерева

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#дерево #ветер
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Аварийные стволы дерева, предназначенные к спиливанию, ждут свою очередь долгое время

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В редакцию обратились жители Звездная 16/2, во дворе которого несколько лет стоит дерево – растущие из одного корня большие стволы, и другие деревья, многие из которых сухие, отмеченные «крестиками» - предназначены к сносу как аварийные. И вот сегодня порывами ветром сломало один из этих стволов. Чудом никто не пострадал. О проблеме жильцов GOROD48 сообщил в администрацию Липецка.

- Этот дом до ноября 2019 находился в управлении УК «Звёздная», УК не велись работы по содержанию дома и придомовой территории в должном объеме в связи с чем в 2019-м УК «Звездная» лишена лицензии. С августа 2020 дом в управлении УК «Жилфондпроект». Ими были составлены соответствующие акты. Работы по опиловке планировались с учётом графика в рамках проводимых субботников на конец апреля. УК в данный момент выполняет ограждение территории. 26 апреля работники УК выполнят опиловку дерева с вышки, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

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#дерево #ветер
2

Комментарии (1)

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Тояма Токанава

4 минуты назад
А ветром ли,сие дерево было опрокинуть?
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