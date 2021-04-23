За сутки в Липецкой области выявлены 68 случаев инфицирования коронавирусом

136 человек выздоровели после перенесенного COVID-19.

За минувшие сутки в Лиецкой области выявлены 68 случаев инфицирования коронавирусом, 136 человек из ранее заболевших выздоровели, два человека от COVID-19 скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области выявлены 29 383 случая инфицирования коронавирусом, 26 391 инфицированный выздоровел, 627 человек от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки выявлены 8 840 случаев коронавирусной инфекции, 9 407 человек выздоровели, 398 больных COVID-19 умерли.



С начала эпидемии в Российской Федерации COVID-19 заболели 4 744 961 человек, 4 371 214 из них выздоровели, 107 501 человек скончались.



