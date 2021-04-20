Победитель торгов отказался от долгостроя на Набережной

Организатор аукциона аннулировал итоги торгов. Задаток компании-победителю не вернут.

Региональное управление имущественных и земельных отношений аннулировало результаты аукциона на продажу долгостроя на Набережной. Ранее на торгах удалось найти претендента на недостроенный торговый центр. При стартовой сумме аукциона в 22,3 млн рублей победитель, компания из Липецка, предложила за долгострой 53 млн рублей. Но победитель уклонился от заключения договора купли-продажи.



- В связи с уклонением лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта незавершенного строительства управление имущественных и земельных отношений Липецкой области аннулирует результаты аукциона от 31 марта 2021 года по продаже объекта незавершенного строительства готовностью 20% на земельном участке площадью 37 395 квадратных метров с разрешенным видом использования — для строительства торгов-развлекательного центра, - указано в извещении регионального управления земельных и имущественных отношений.



Победитель аукциона утратил право на заключение договора купли-продажи. Задаток, который внесла компания - 223 150 рублей, участнику аукциона не вернут.



Напомним, недостроенное здание стало активом региона после того, как у застройщика завершился срок аренды участка. Долгострой выставляли на торги впервые.