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Победитель торгов отказался от долгостроя на Набережной

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#торги #аукцион #долгострой
Победитель торгов отказался от долгостроя на Набережной

Организатор аукциона аннулировал итоги торгов. Задаток компании-победителю не вернут.

Региональное управление имущественных и земельных отношений аннулировало результаты аукциона на продажу долгостроя на Набережной. Ранее на торгах удалось найти претендента на недостроенный торговый центр. При стартовой сумме аукциона в 22,3 млн рублей победитель, компания из Липецка, предложила за долгострой 53 млн рублей. Но победитель уклонился от заключения договора купли-продажи.

- В связи с уклонением лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта незавершенного строительства управление имущественных и земельных отношений Липецкой области аннулирует результаты аукциона от 31 марта 2021 года по продаже объекта незавершенного строительства готовностью 20% на земельном участке площадью 37 395 квадратных метров с разрешенным видом использования — для строительства торгов-развлекательного центра, - указано в извещении регионального управления земельных и имущественных отношений.

Победитель аукциона утратил право на заключение договора купли-продажи. Задаток, который внесла компания - 223 150 рублей, участнику аукциона не вернут.

Напомним, недостроенное здание стало активом региона после того, как у застройщика завершился срок аренды участка. Долгострой выставляли на торги впервые.
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#торги #аукцион #долгострой

Комментарии (6)

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Бендер

9 минут назад
Хитрожопые свои же приближенные перекупы,кто торги вёл))) Обломались перепродать сразу и заработать несколько лямов))))) Страна беднеет,скоро людям не начто будет ходить по торговым центрам и по магазинам!кому их строите,сами будете там тусоваться и платить коммуналку))))))))
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Житель

12 минут назад
Одни бизнес центры достали уже строить и торговые центры под себя и своих близких,чтобы деньги там отмывать награбленные! Лучше поликлиники,больницы бы строили ,а не устраивали торги ! Правильно,что отказался победитель- пусть дураков ищут дальше !
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Липчанин

16 минут назад
По быстрому скинуть не получилось, перекупы .
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Правильно

21 минуту назад
что отказался. На этом месте должен быть спорткомплекс или аквапарк
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Фокс

34 минуты назад
Киса Воробьянинов промотал видать деньжонки, вот и не хватило за долгострой внести все 53 млн рублей.
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мир

53 минуты назад
Как то все странно лучше бы поликлинику достроили брошеную там 100% готовность ерундой занимаются. Весь город испоганили все искурочили а толку 0. Все хуже и хуже
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