Мужчине возле остановки разбили голову бутылкой

Случайная встреча загулявших до утра знакомых закончилась в больнице.

В мировом суде Лебедянского района определили наказание для жителя Липецкой области, которого обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Ранее лебедянец был судим за нелегальный оборот наркотиков.



Преступление стало итогом пьяной уличной ссоры. Как указано в материалах суда, всю ночь мужчина пил в закусочной, а рано утром 16 августа 2020 года побрел к приятельнице. Он встретился со своими знакомыми возле остановки на улице Советской Армии в Лебедяни. Между подсудимым и одним его знакомым возникла ссора. Подсудимый в качестве аргумента решил использовать стеклянную бутылку, которую увидел на земле. Он схватил тару и разбил бутылку о голову оппонента. Бутылка угодила прямо в лоб. В руках у пьяного мужчины осталась «розочка». Ею мужчина порезал губу потерпевшего и его грудь. Подсудимый ушел дальше, а потерпевшему вызвали врачей, его госпитализировали. Полученные травмы врачи квалифицировали как причинившие легкий вред здоровью.



Подсудимый полностью признал свою вину. Он возместил ущерб избитому мужчине. Суд приговорил мужчину к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.