Происшествия

49 минут назад

Мужчине возле остановки разбили голову бутылкой

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#драка
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Мужчине возле остановки разбили голову бутылкой

Случайная встреча загулявших до утра знакомых закончилась в больнице.

В мировом суде Лебедянского района определили наказание для жителя Липецкой области, которого обвинили в причинении легкого вреда здоровью. Ранее лебедянец был судим за нелегальный оборот наркотиков.

Преступление стало итогом пьяной уличной ссоры. Как указано в материалах суда, всю ночь мужчина пил в закусочной, а рано утром 16 августа 2020 года побрел к приятельнице. Он встретился со своими знакомыми возле остановки на улице Советской Армии в Лебедяни. Между подсудимым и одним его знакомым возникла ссора. Подсудимый в качестве аргумента решил использовать стеклянную бутылку, которую увидел на земле. Он схватил тару и разбил бутылку о голову оппонента. Бутылка угодила прямо в лоб. В руках у пьяного мужчины осталась «розочка». Ею мужчина порезал губу потерпевшего и его грудь. Подсудимый ушел дальше, а потерпевшему вызвали врачей, его госпитализировали. Полученные травмы врачи квалифицировали как причинившие легкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он возместил ущерб избитому мужчине. Суд приговорил мужчину к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
3 1168
#драка
1

Комментарии (3)

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Варавва

6 минут назад
Да уж., специалисты видимо сильные) за продлением к областному ходят)
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Олень

10 минут назад
за вдв!
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Да уж.

41 минуту назад
И для этой пяной выходки понадобилось 7,5 месяцев расследования?
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