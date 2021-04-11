Общество
53 минуты назад
Воргол обмелел
Падение уровня воды начали наблюдать с осени прошлого года.
Ельчанка Любовь Новикова выложила в социальные сети видеоролик, на котором показывает сильное обмеление реки Воргол около Усадьбы Талдыкина.
Как рассказала Любовь Новикова GOROD48, уровень воды в реке упал на несколько метров.
- Я вчера пыталась пройти на sup-board по проложенному в сентябре маршруту, в итоге села на мель перед пляжем кемпинга, - отметила ельчанка. - Уровень воды начал падать еще с осени прошлого года.
Судя по фотографиям, процесс обмеления начался с конца октября 2020 года. Ближе к весне ситуация незначительно улучшилась, но на сегодня вода вонь отступила.
Сентябрь 2020 года.
Как рассказала Любовь Новикова GOROD48, уровень воды в реке упал на несколько метров.
- Я вчера пыталась пройти на sup-board по проложенному в сентябре маршруту, в итоге села на мель перед пляжем кемпинга, - отметила ельчанка. - Уровень воды начал падать еще с осени прошлого года.
Судя по фотографиям, процесс обмеления начался с конца октября 2020 года. Ближе к весне ситуация незначительно улучшилась, но на сегодня вода вонь отступила.
Сентябрь 2020 года.
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