Воргол обмелел

Падение уровня воды начали наблюдать с осени прошлого года.

Сентябрь 2020 года.

Ельчанка Любовь Новикова выложила в социальные сети видеоролик, на котором показывает сильное обмеление реки Воргол около Усадьбы Талдыкина.Как рассказала Любовь Новикова GOROD48, уровень воды в реке упал на несколько метров.- Я вчера пыталась пройти на sup-board по проложенному в сентябре маршруту, в итоге села на мель перед пляжем кемпинга, - отметила ельчанка. - Уровень воды начал падать еще с осени прошлого года.Судя по фотографиям, процесс обмеления начался с конца октября 2020 года. Ближе к весне ситуация незначительно улучшилась, но на сегодня вода вонь отступила.