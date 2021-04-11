Общество

53 минуты назад

Воргол обмелел

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#Воргол #Усадьба Талдыкина
Воргол обмелел

Падение уровня воды начали наблюдать с осени прошлого года.

Ельчанка Любовь Новикова выложила в социальные сети видеоролик, на котором показывает сильное обмеление реки Воргол около Усадьбы Талдыкина.


Как рассказала Любовь Новикова GOROD48, уровень воды в реке упал на несколько метров.

- Я вчера пыталась пройти на sup-board по проложенному в сентябре маршруту, в итоге села на мель перед пляжем кемпинга, - отметила ельчанка. - Уровень воды начал падать еще с осени прошлого года.

Судя по фотографиям, процесс обмеления начался с конца октября 2020 года. Ближе к весне ситуация незначительно улучшилась, но на сегодня вода вонь отступила.

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Сентябрь 2020 года.

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#Воргол #Усадьба Талдыкина

Комментарии (1)

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Skrip

17 минут назад
Эка невидаль.Река Дон который местные СМИ назвали ДОН-БАТЮШКА превратился в речку вонючку.
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