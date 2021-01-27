В России
сегодня, 09:35
Россияне стали больше тратить на гречку и муку
В январе 2021 года выросли в цене хлеб, гречка, мука и масло.
Средний чек в России при покупке пшеничной муки, подсолнечного масла, дарницкого хлеба и гречневой крупы с 1 по 25 января увеличился по сравнению с декабрем минувшего года на 1,5–4%, - свидетельствует исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Единственным товаром, по которому средний чек снизился к декабрю, стал сахар.
Если сравнивать с январем минувшего года, то рост составил 11,5%.Траты на покупку муки и подсолнечного масла увеличились на 3%, до 71 рублей и 107 рублей соответственно (45% и 27% по сравнению с январем 2020 года).
Чек на сахар-песок понизился на 4%, до 52 рублей, но если сравнивать с показателем прошлого года,то он вырос на 68%, - приводит результаты исследования РИА Новости.
Ранее ФНС стала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на социально значимые продукты. В списке товаров мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и другие. Обращаться за информацией налоговые службы могут как к поставщикам, так и в торговые сети.
Если сравнивать с январем минувшего года, то рост составил 11,5%.Траты на покупку муки и подсолнечного масла увеличились на 3%, до 71 рублей и 107 рублей соответственно (45% и 27% по сравнению с январем 2020 года).
Чек на сахар-песок понизился на 4%, до 52 рублей, но если сравнивать с показателем прошлого года,то он вырос на 68%, - приводит результаты исследования РИА Новости.
Ранее ФНС стала запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на социально значимые продукты. В списке товаров мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и другие. Обращаться за информацией налоговые службы могут как к поставщикам, так и в торговые сети.
Не верю ,