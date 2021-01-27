Новое о коронавирусе к 27 января: перенесши COVID-19 рассказали о затянувшихся симптомах болезни

Почти три четверти переболевших COVID-19 продолжали страдать от его последствий даже через полгода, сообщают китайские исследователи. Среди россиян с затяжными постковидными последствиями сталкивается каждый пятый, сообщают российские врачи.

Часть перенесших коронавирусную инфекцию людей даже полгода спустя продолжает страдать от появившихся из-за болезни последствий. По мнению китайских исследователей с ними сталкиваются до 75% переболевших COVID-19. В России постковидный синдром может проявиться у каждого пятого, сообщают о своих наблюдениях российские медики. Сами переболевшие также делятся в сетях историями своих болезней, рассказывают о длительных симптомах, передают РИА Новости.



В социальной сети Facebook еще в начале пандемии пострадавшие от COVID-19 создали закрытую русскоязычную группу, в которой делятся информацией о своем состоянии после болезни. Сегодня в ней уже больше 37 тысяч человек, отмечают РИА Новости. Участники рассказывают о длительном течении заболевания и схожих симптомах, среди которых отдышка, бессонница, беспричинная тревога и покалывание в конечностях. Аналогичные группы появляются в соцсетях и среди участников других стран. Так, постковидный синдром, по предварительным данным, зафиксировали у 35% переболевших в США, а в Великобритании их доля достигает 80%. В Италии на различные недомогания из-за инфекции жалуются около 87% пациентов, а половина жаловалась на резкое ухудшение качества жизни. В октябре американка Ханна Дэвис, перенесшая острую фазу COVID-19 в апреле, на заседании Всемирной организации здравоохранения представила предварительные результаты исследования, организованного силами самих больных. Ее команда из 17-ти активистов опросила свыше трех с половиной тысячи человек из 56 стран, у которых симптомы заболевания сохранялись и шесть-семь месяцев спустя после острой фазы. Итоги этого анализа опубликованы в базе медицинских препринтов. Оказалось, что 77% страдали от быстрой утомляемости, а около 55% жаловались на когнитивную дисфункцию.



В январе 2021 года исследование провели китайские ученые – они изучили состояние здоровья 1700 человек их Ухани, которые перенесли новую инфекцию между январем и маем 2020-го. Спустя в среднем полгода после выписки из госпиталя у 63% сохранялась утомляемость или мышечная слабость, а 26% испытывали проблемы со сном. В целом же по их выводам затяжная форма COVID-19 оказалась характерной для 76% пациентов, у которых болезнь первоначально диагностировали по ПЦР-тесту.



Распространение, течение и последствия COVID-19 изучают также российские эксперты. Как сообщил в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Сергей Авдеев, постковидным синдромом, или остаточными явлениями после перенесенной коронавирусной инфекции страдают больше 20% российских пациентов. Специалисты опросили более трех с половиной тысяч россиян, которые перенесли COVID-19 около шести месяцев назад. Сведения собирали по телефону и онлайн, а также в ходе медицинских обследований. По словам Сергея Авдеева, предварительные результаты во многом совпали с выводами китайцев: «У нас получается примерно такое же распределение. На первом месте — слабость, точнее утомляемость. В КНР 63% пациентов жалуются, что после болезни сильнее устают. У нас — 20%... Совпадение и по частоте жалоб на одышку. У китайцев — 20%, у нас — 12%». Различия в доле тех, кто испытывает затяжные последствия, могут быть связаны с тем, что в китайском исследовании участвовали меньше пациентов, а для выборки рассматривались более тяжелые случаи.



В конце января о некоторых отдаленных последствиях коронавирусной инфекции сообщила главврач одной из клиник Санкт-Петербурга Екатерина Вострикова – здесь подвели итоги «постковидных» визитов к медикам за последние 5 месяцев. Так, чаще всего переболевшие люди испытывают слабость после выздоровления, они жаловались также на боль в груди, одышку и бессонницу, сообщает «Российская газета». Она добавила, что некоторые осложнения могут проявляться спустя длительное время после болезни – например, возникновение болей в суставах и груди, а также депрессивные состояния могут проявиться даже спустя два месяца после перенесенного заболевания. Врач рекомендует людям, перенесшим COVID-19, внимательно наблюдать за здоровьем и изменениями в организме. Если есть беспокоящие симптомы, необходимо обратиться к специалисту.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 100 382 852 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 152 652 человек, вылечились 70 950 126 заразившихся. В России выявлено почти 3,76 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Великобритания и Франция. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Испании, Италии, Турции, Германии, Колумбии. Более миллиона заразившихся – в Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу, также к этому списку добавилась Индонезия.

