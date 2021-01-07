Общество
сегодня, 12:47
Фейерверк из машины обошелся липчанину почти в три тысячи рублей
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Это общая сумма штрафов.
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Полицейские нашли водителя «Лады», который нестандартно подошел к празднованию Нового года. Как уже рассказывал GOROD48, ночью пятого января по площади и проспекту Победы проехала фейерверк-машина. Моменты, как с ее крыши запускали салют, попали в камеры видеонаблюдения.
Автомобилем управлял липчанин 1997 года рождения. В отношении него составлены протоколы сразу по нескольким статьям КоАП.
— Гражданин управлял транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, без страхового полиса. В том числе было установлено, что водитель не был пристегнут. Общая сумма штрафов составила почти три тысячи рублей. Кроме того, ему надо будет устранить выявленные нарушения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ведомстве также привели статистику: за 2020 год было наказано 50 водителей, о которых полицейские узнали по сообщениям в СМИ или от бдительных граждан.
Автомобилем управлял липчанин 1997 года рождения. В отношении него составлены протоколы сразу по нескольким статьям КоАП.
— Гражданин управлял транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, без страхового полиса. В том числе было установлено, что водитель не был пристегнут. Общая сумма штрафов составила почти три тысячи рублей. Кроме того, ему надо будет устранить выявленные нарушения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ведомстве также привели статистику: за 2020 год было наказано 50 водителей, о которых полицейские узнали по сообщениям в СМИ или от бдительных граждан.
17 983
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