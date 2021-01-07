Общество

сегодня, 12:47

Фейерверк из машины обошелся липчанину почти в три тысячи рублей

17 983
#Новый год #салют
1

Это общая сумма штрафов.

Загрузка плеера
Полицейские нашли водителя «Лады», который нестандартно подошел к празднованию Нового года. Как уже рассказывал GOROD48, ночью пятого января по площади и проспекту Победы проехала фейерверк-машина. Моменты, как с ее крыши запускали салют, попали в камеры видеонаблюдения.

Автомобилем управлял липчанин 1997 года рождения. В отношении него составлены протоколы сразу по нескольким статьям КоАП.

— Гражданин управлял транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, без страхового полиса. В том числе было установлено, что водитель не был пристегнут. Общая сумма штрафов составила почти три тысячи рублей. Кроме того, ему надо будет устранить выявленные нарушения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В ведомстве также привели статистику: за 2020 год было наказано 50 водителей, о которых полицейские узнали по сообщениям в СМИ или от бдительных граждан.
17 983
#Новый год #салют
1

Комментарии (17)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

7 минут назад
Новый год же, все веселятся, настроение хорошее, зачем из парнишки, нарушителя делать! Мы что в тюрьме или в концлагеря?
ответить

Сталин

26 минут назад
И что он сделал такого,что к нему домахались? Заняться нечем что ли,по дорогам пьяных полно ездят
ответить

Сталин

27 минут назад
И что он сделал такого,что к нему домахались? Заняться нечем что ли,по дорогам пьяных полно ездят
ответить

плут

27 минут назад
В следующий раз ждите с гранатометом
ответить

Террорист и сепаратист

30 минут назад
Ещё он плохо думал о нашем правительстве и изготовил ракетную установку.
ответить

пацаны молодцы

33 минуты назад
ёпт, .. просто вы не были в Бразилии, в которой нет балкона, с которого не летают петарды. в серых, скучных и забитых странах, где из обывательского болота квакают такие же серые и забитые обыватели, которым в любой хлопушке война чудиться. )
ответить

чем занимается наша полиция?

34 минуты назад
Оштрафовали ли доблесные полицаи цыган за легальную скупку краденого на площади Победы? За скупку драгметалов без лицензии и права осуществлять коммерческую деятельность (там же)?
ответить

плата в жизни

37 минут назад
Ну что ж, мы за всё в этой жизни платим. Когда деньгами, когда ещё чем-то. Полицейский протокол тут не оринтир.
ответить

Дима

37 минут назад
Поколение дебилов, цифровых идиотов.
ответить

Денис

45 минут назад
У него ещё необходимо отнять машину, права и отправить на принудительное лечение в психушку
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В парке Победы заканчивают монтировать каток
#каток
В парке Победы заканчивают монтировать каток

11 минут назад

Общество
Спасатели предупредили липчан о непогоде
#туман #гололед
5
Спасатели предупредили липчан о непогоде

сегодня, 10:27

Общество
Православные сегодня празднуют Рождество Христово
#Рождество
8
Православные сегодня празднуют Рождество Христово

сегодня, 09:06

Общество
На Липецк опустится туман
#туман
5
На Липецк опустится туман

вчера, 22:47

Общество
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 7 января
#праздники #досуг
7
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 7 января

вчера, 20:02

Общество
Авария на водопроводе в Дачном и Казинке устранена
#авария #водопровод
17
Авария на водопроводе в Дачном и Казинке устранена

вчера, 18:12

Общество