Происшествия

51 минуту назад

В Липецкой области за год сгорели более 210 автомобилей

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#пожар
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В Липецкой области за год сгорели более 210 автомобилей

Количество выездов на возгорания автомобилей заметно увеличилось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в минувшем году количество выездов пожарно-спасательных подразделений на загорания автотранспортных средств превысило 210 раз, для сравнения - в 2019 году автомобили горели 196 раз.

- Автовладельцам с особой бдительностью необходимо отнестись к пожарной безопасности транспортных средств, так как возгорание в транспортных средствах часто возникает из-за короткого замыкания, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Водителям необходимо следить за техническим состоянием автомобиля и своевременно проходить технический осмотр, систематически обслуживая на специализированных автосервисах у специалистов. Для обеспечения пожарной безопасности транспортного средства необходимо установить в автомобиле огнетушитель или другие противопожарные средства. Тщательно следить за сроком годности огнетушащих средств и соответствием фактического веса с весом, указанным в паспортной инструкции. Автомобильные огнетушители не должны препятствовать управлению транспортным средством, по этой причине огнетушитель необходимо надежно закрепить в автомобиле, одновременно обеспечивая возможность доступа к нему при первой необходимости. Запрещается устанавливать их в местах, где температурный режим повышен, а также возле колющих и острых предметов. Также запрещается размещать на обогревательных устройствах легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу или картон и т.д.).

Если в автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители - это уже сигнал для владельца: покажите его специалистам в автосервисе, возможно, это последствия короткого замыкания, из-за которого может начаться пожар. Также следите за топливными шлангами вашего автомобиля - любой провод под капотом должен быть тщательно изолирован. Для исключения возможности поджога на ночь оставляйте транспортное средство в гараже или на охраняемой парковке. Закрывайте окна и двери.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области

1 324
#пожар
2

Комментарии (1)

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Ха-ха

29 минут назад
И всем владельцам сгоревших авто говорилии: "Не ставь так по-уродски, пожалуйста!"
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