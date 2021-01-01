Происшествия

51 минуту назад

Новогодний кулачный бой попал на видео

14 3627
#драка
4
Новогодний кулачный бой попал на видео

По торс раздетые молодцы померились силушкой в Липецке

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В новогоднюю ночь липчанин снял на телефону кулачный бой разгоряченных, раздетых по торс, молодых людей на улице Стаханова, во дворе дома №51.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по поводу этой драки заявлений в полицию не поступало.

14 3627
#драка
4

Комментарии (14)

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Боец

1 минуту назад
Ничего не видно, ничего не понятно
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Котяра

16 минут назад
Ну и что, плохо снято, ни фига не видно, где махач?!
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///

17 минут назад
Липецкий бомонд отдыхает...
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Перри Мейсон

18 минут назад
Ответ, О-оригинальность))))
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Дропер

19 минут назад
Дафна, не у всех людей есть деньги на телефоны с крутой камерой, или же у оператора камера была загрязнена камера телефона или другого гаджета!
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Ответ

26 минут назад
это Перри Мейсон, впервые за 10 лет выполз на улицу .
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Попер

30 минут назад
Вечный липецкий депресняк.
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Вован настоящий

30 минут назад
И некому объяснить оператору, как снимать на телефон
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Бумеранг

31 минуту назад
Всю фигню выкладывают.
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Перри Мейсон

34 минуты назад
Ковид-диссиденты выясняли кто из них больше ковид, а кто больше диссидент..
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