Происшествия
51 минуту назад
Новогодний кулачный бой попал на видео
По торс раздетые молодцы померились силушкой в Липецке
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В новогоднюю ночь липчанин снял на телефону кулачный бой разгоряченных, раздетых по торс, молодых людей на улице Стаханова, во дворе дома №51.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по поводу этой драки заявлений в полицию не поступало.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по поводу этой драки заявлений в полицию не поступало.
Комментарии (14)
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Боец
Котяра
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Перри Мейсон
Дропер
Ответ
Попер
Вован настоящий
Бумеранг
Перри Мейсон