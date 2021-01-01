Новогодний кулачный бой попал на видео

По торс раздетые молодцы померились силушкой в Липецке

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В новогоднюю ночь липчанин снял на телефону кулачный бой разгоряченных, раздетых по торс, молодых людей на улице Стаханова, во дворе дома №51.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по поводу этой драки заявлений в полицию не поступало.



