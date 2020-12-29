За махинации с сиротскими квартирами экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы условно

Сегодня в Левобережном суде Липецка прозвучал приговор по делу Александра Сотникова, экс-руководителя ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда», обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ).



Александра Сотникова арестовали в конце мая 2018 года. Вначале его подозревали в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями, но позже оставили обвинение по двум эпизодам злоупотребления должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, с ноября 2017 по июль 2018 года Сотников совершал незаконные действия по приобретению по заведомо завышенной стоимости квартир для детей-сирот. Собрав 90 томов документов , следствие сочло его виновным в причинении имущественного ущерба региональному и федеральному бюджетам почти на 10 миллионов рублей за приобретение по завышенным ценам 33 квартир.



Для покупки каждого жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по закону, должны проводиться конкурсные процедуры. Имея предварительно сведения о поставщике и предлагаемом им жилье, заказчик размещал объявление в газете, где указывал параметры уже конкретной квартиры или дома: определенный год постройки, площадь жилого помещения; указывалось, сколько этажей должно быть в доме, в котором покупались квартиры. Все это, как посчитало следствие, делалось с целью не допустить к участию в конкурсе других поставщиков жилья, ограничить добросовестную конкуренцию. Когда дело доходило до электронного аукциона, то оказывалось, что подана лишь одна заявка. Такие аукционы признавались несостоявшимися, а с лицами, подавшими одну единственную заявку, впоследствии заключались государственные контракты. При этом анализ рынка фактически не проводился, реальную рыночную стоимость жилья, как установил суд, заказчик не определял: не использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), не направлял запросы не менее пяти продавцам жилья с целью выявления рыночной цены, не размещал информацию в ЕИС в сфере закупок. Заказчик обращал внимание лишь на то, чтобы цена за квадратный метр жилья не превышала норматив, установленный по Липецкой области, на тот момент - 31 тысячу 232 рубля. Таким образом, квартиры для детей-сирот были закуплены по значительно более высокой стоимости по сравнению с рыночной.



На протяжении всего процесса адвокат подсудимого Евгений Иванов, специализирующийся на уголовных делах коррупционной направленности, заявлял о невиновности своего клиента. Сам Александр Сотников заявил в последнем слове, что действовал исключительно в интересах возглавляемой им организации, и что никто из выступавших в суде в качестве свидетелей сотрудников ОБУ не кинул в него камень. В своей речи экс-руководитель организации, закупавшей жилье для детей-сирот, раскритиковал эксперта по уголовному делу, «бывшего сотрудника УБЭПа», которое и занималось его оперативной разработкой.



- Все квартиры приобретались по 44-му федеральному закону через сайт госзакупок. Что тогда, что и сейчас цена квадратного метра такого жилья колеблется в пределах 31 тысячи рублей. Единственное, что поменялось с того времени, - уменьшилось число документов для совершения таких закупок. Ваша честь, я преступления не совершал.



У гособвинителя Ольги Леоновой было иное мнение. В прениях она запросила у суда признать 28-летнего подсудимого виновным по двум эпизодам предъявленного обвинения и назначить по каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы. Учитывая принцип сложения наказания, гособвинитель попросила суд приговорить Александра Сотникова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, зачтя в срок полгода содержания подсудимого под стражей в 2018 году.



Сегодня судья Татьяна Плугина озвучила вердикт: 5 лет условно. Очевидно, подсудимый готовился к худшему: в суд он пришел с большим баулом на случай оглашения приговора, связанного с реальным лишением свободы.



Суд пришел к выводу, что руководитель ОБУ «Экжилфонд» не преследовал цели извлечения для себя материальной выгоды. Им двигало стремление освоить денежные средства в текущем финансовом году и избежать их возврата в бюджет. Директор учреждения опасался критики вышестоящего руководства и привлечения к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. При этом, как указано в приговоре, Александр Сотников осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба для регионального и федерального бюджетов.



Суд постановил взыскать с осужденного в пользу управления ЖКХ Липецкой области материальный вред в размере 9 миллионов 764 тысяч 498 рублей.



Сторона защиты, очевидно, будет обжаловать приговор, который вступит в силу спустя 10 дней после его провозглашения.