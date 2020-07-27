Общество
сегодня, 20:12
Парашютистка совершила прыжок с баннером «Хой жив!» на аэродроме под Липецком
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Воронежская спортсменка почтила память Юрия Клинских.
На аэродром ДОСААФ города Грязи воронежская парашютистка, известная ролевыми прыжками в костюмах мультгероев и тематических сюжетов, и даже в чем мать родила, совершила прыжок посвященный лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских. В руках Галина держала баннер с надписью «Хой жив!».
На своей странице в соцсетях Галина Кленяева написала: «.. Я живу на Ваях... Это район на окраине Воронежа. Где до сих пор можно встретить тонированные «семёры», где все еще продают паленку из окон общаг, где вечерами гуляет много очень странных личностей. И тем не менее - здесь царит какая-то положительная, непередаваемая атмосфера. Это тот самый Воронеж - настоящий, народный, свободный. Город куража, способный снести крышу и опьяняюще влюбить в себя окончательно и бесповоротно. Именно в этом районе жил и творил Юрий Клинских - лидер группы «Сектор Газа». Двадцать лет назад на пике карьеры его жизнь внезапно прервалась. Мы живы пока жива память о нас. И сейчас его песни звучат в наших сердцах, разошлись на цитаты, бомбят «из каждого утюга» на районе... И самое волшебное - открыв балкон летней ночью можно услышать как поют его песни... вечером на лавочке, под гитару, а иногда даже «а капелла». Хой жив»!
Кстати, жена Юрия Клинских - из Усмани. Сам Юрий рассказывал о родне из Усмани по линии жены в интервью одной из радиостанций во время гастролей в Липецке.
Фото: vk.com/funnyskybutterfly
На своей странице в соцсетях Галина Кленяева написала: «.. Я живу на Ваях... Это район на окраине Воронежа. Где до сих пор можно встретить тонированные «семёры», где все еще продают паленку из окон общаг, где вечерами гуляет много очень странных личностей. И тем не менее - здесь царит какая-то положительная, непередаваемая атмосфера. Это тот самый Воронеж - настоящий, народный, свободный. Город куража, способный снести крышу и опьяняюще влюбить в себя окончательно и бесповоротно. Именно в этом районе жил и творил Юрий Клинских - лидер группы «Сектор Газа». Двадцать лет назад на пике карьеры его жизнь внезапно прервалась. Мы живы пока жива память о нас. И сейчас его песни звучат в наших сердцах, разошлись на цитаты, бомбят «из каждого утюга» на районе... И самое волшебное - открыв балкон летней ночью можно услышать как поют его песни... вечером на лавочке, под гитару, а иногда даже «а капелла». Хой жив»!
Кстати, жена Юрия Клинских - из Усмани. Сам Юрий рассказывал о родне из Усмани по линии жены в интервью одной из радиостанций во время гастролей в Липецке.
Фото: vk.com/funnyskybutterfly
10 632
Ъ
да
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цеппелин
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