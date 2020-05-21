Коронавирус

42 минуты назад

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 443 человек

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#коронавирус
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 443 человек
21 мая в Липецкой области завершено лечение от коронавирусной инфекции ещё 61 человека, число вылечившихся от болезни с начала эпидемии достигло 443 человек.
 
Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 1439 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 человека умерли, 992 находятся на лечении. 

По данным областного оперштаба по предотвращению распространения инфекции, в больницах области находятся 193 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 514 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
Получают лечение на дому 799 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
В обсерваторе Данкова находятся 7 человек. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 852 человек. 
 
За последние сутки в регионе подтверждены 62 случая инфицирования коронавирусом. 24 человека из заболевших - жители Липецка, восемь - Ельца, шестеро из Грязинского района, в Добринском и Липецком районах выявлены по семь заболевших, В Елецком районе - пятеро, В Тербунском - двое, в Данковском, Лебедянском и Хлевенском районах заболели по одному человеку.

- К 21 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 46 791 человек, - такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. 



561
#коронавирус

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