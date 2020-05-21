Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в регионе выросло до 443 человек

21 мая в Липецкой области завершено лечение от коронавирусной инфекции ещё 61 человека, число вылечившихся от болезни с начала эпидемии достигло 443 человек.



Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 1439 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 человека умерли, 992 находятся на лечении.



По данным областного оперштаба по предотвращению распространения инфекции, в больницах области находятся 193 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 514 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 799 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся 7 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 852 человек.



За последние сутки в регионе подтверждены 62 случая инфицирования коронавирусом. 24 человека из заболевших - жители Липецка, восемь - Ельца, шестеро из Грязинского района, в Добринском и Липецком районах выявлены по семь заболевших, В Елецком районе - пятеро, В Тербунском - двое, в Данковском, Лебедянском и Хлевенском районах заболели по одному человеку.



- К 21 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 46 791 человек, - такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора.







