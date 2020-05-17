Коронавирус
34 минуты назад
Из 53 выявленных за сутки инфицированных 24 — жители Липецка
6 650
За последние сутки в регионе подтверждены 53 случая инфицирования коронавирусом. 24 заболевших - жители Липецка. Остальные случай распределены по муниципалитетам области так:
Елец - 2,
Грязинский район - 4,
Добровский район - 2,
Елецкий район - 2,
Измалковский район - 1,
Лебедянский район - 5,
Липецкий район - 11,
Усманский район - 2.
С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 1186 случаев новой коронавирусной инфекции, 310 человек выздоровели, 4 человека умерли. 872 находятся на лечении.
Из 872 заболевших в больницах лечится 201 человек. На дому лечение получает 671 человек с лёгкой формой COVID-19. Кроме того в больницах находятся 446 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова наблюдаются 9 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1278 человек.
Елец - 2,
Грязинский район - 4,
Добровский район - 2,
Елецкий район - 2,
Измалковский район - 1,
Лебедянский район - 5,
Липецкий район - 11,
Усманский район - 2.
С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 1186 случаев новой коронавирусной инфекции, 310 человек выздоровели, 4 человека умерли. 872 находятся на лечении.
Из 872 заболевших в больницах лечится 201 человек. На дому лечение получает 671 человек с лёгкой формой COVID-19. Кроме того в больницах находятся 446 человек с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова наблюдаются 9 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1278 человек.
6 650
Липчанин
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