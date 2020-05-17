Коронавирус

34 минуты назад

Из 53 выявленных за сутки инфицированных 24 — жители Липецка

6 650
#коронавирус
Из 53 выявленных за сутки инфицированных 24 — жители Липецка
За последние сутки в регионе подтверждены 53 случая инфицирования коронавирусом. 24 заболевших - жители Липецка. Остальные случай распределены по муниципалитетам области так:
 
Елец - 2, 
Грязинский район - 4, 
Добровский район - 2, 
Елецкий район - 2, 
Измалковский район - 1, 
Лебедянский район - 5, 
Липецкий район - 11, 
Усманский район - 2.

 
С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 1186 случаев новой коронавирусной инфекции, 310 человек выздоровели, 4 человека умерли. 872 находятся на лечении. 
 
Из 872 заболевших в больницах лечится 201 человек. На дому лечение получает 671 человек с лёгкой формой COVID-19.  Кроме того в больницах находятся 446 человек с подозрением на выделение вируса. 
 
В обсерваторе Данкова наблюдаются 9 человек. 
 
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1278 человек. 
 

6 650
#коронавирус

Комментарии (7)

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Липчанин

1 минуту назад
Возвращайте назад самоизоляцию. И самую строгую. Большинство ходят без масок. Это как называется? Мы так не выберемся из этой страсти никогда.
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данковчанин

5 минут назад
Интересно, а как картина по внебольничной пневмонии?....
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Цветомузыка

11 минут назад
Завтра 48 заболевших ждите!
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Николаич

12 минут назад
Дай бог таким данным.
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Обломов Залипецкий

13 минут назад
Ждём комментарии местных экспертов!
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Логика

14 минут назад
Зачем в больнице лежат с подозрением? А дома с лёгкой формой?
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