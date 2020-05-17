Из 53 выявленных за сутки инфицированных 24 — жители Липецка

За последние сутки в регионе подтверждены 53 случая инфицирования коронавирусом. 24 заболевших - жители Липецка. Остальные случай распределены по муниципалитетам области так:



Елец - 2,

Грязинский район - 4,

Добровский район - 2,

Елецкий район - 2,

Измалковский район - 1,

Лебедянский район - 5,

Липецкий район - 11,

Усманский район - 2.





С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 1186 случаев новой коронавирусной инфекции, 310 человек выздоровели, 4 человека умерли. 872 находятся на лечении.



Из 872 заболевших в больницах лечится 201 человек. На дому лечение получает 671 человек с лёгкой формой COVID-19. Кроме того в больницах находятся 446 человек с подозрением на выделение вируса.



В обсерваторе Данкова наблюдаются 9 человек.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1278 человек.





