Общество
29 минут назад
Липчанин просит сделать безопасный поворот с трассы к селу
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Автор предложения обращался к местным властям, но его идею отклонили. Теперь активист ищет поддержку в Сети.
Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на голосование предложение сделать безопасный поворот с федеральной трассы к селу Частая Дубрава. Автор инициативы уверен, что сейчас съезд с трассы представляет опасность, но его мнение не разделили местные чиновники.
- Трасса загруженная, узкая, машин много. Этот поворот вообще не безопасный. В час пик, когда машины поворачивают налево, их объезжают по обочине, по ямам. А это федеральная трасса, фуры несутся на скорости, иногда не успевают затормозить. А поворачивают туда люди к себе домой: там 3 населённых пункта, 4 коттеджных посёлка. Эта трасса находится в федеральном подчинении. По информации ФКУ Упрдор «Москва-Харьков», устройство недостающих переходно-скоростных полос на съездах и въездах возможно только в рамках проведения капитального ремонта автомобильной дороги. Участок не является очагом аварийности, и проведение капитального ремонта там не планируется, - уточняет автор предложения.
Липчанин считает, что необходимо расширить проезжую часть для поворота налево, заделать дыры на дороге, сделать проезд двухполосным. По мнению автора предложения, реализация его инициативы сделает участок более безопасным и спасет жизни людей.
Инициатива липчанина будет находиться на народном голосовании до весны 2021 года. Если к этому моменту идея соберет свыше 57 000 голосов «за», то предложение рассмотрят на региональном уровне.
- Трасса загруженная, узкая, машин много. Этот поворот вообще не безопасный. В час пик, когда машины поворачивают налево, их объезжают по обочине, по ямам. А это федеральная трасса, фуры несутся на скорости, иногда не успевают затормозить. А поворачивают туда люди к себе домой: там 3 населённых пункта, 4 коттеджных посёлка. Эта трасса находится в федеральном подчинении. По информации ФКУ Упрдор «Москва-Харьков», устройство недостающих переходно-скоростных полос на съездах и въездах возможно только в рамках проведения капитального ремонта автомобильной дороги. Участок не является очагом аварийности, и проведение капитального ремонта там не планируется, - уточняет автор предложения.
Липчанин считает, что необходимо расширить проезжую часть для поворота налево, заделать дыры на дороге, сделать проезд двухполосным. По мнению автора предложения, реализация его инициативы сделает участок более безопасным и спасет жизни людей.
Инициатива липчанина будет находиться на народном голосовании до весны 2021 года. Если к этому моменту идея соберет свыше 57 000 голосов «за», то предложение рассмотрят на региональном уровне.
8 831
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