Общество

29 минут назад

Липчанин просит сделать безопасный поворот с трассы к селу

8 831
#идея #дорога #трасса #безопасность
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Липчанин просит сделать безопасный поворот с трассы к селу

Автор предложения обращался к местным властям, но его идею отклонили. Теперь активист ищет поддержку в Сети.

Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на голосование предложение сделать безопасный поворот с федеральной трассы к селу Частая Дубрава. Автор инициативы уверен, что сейчас съезд с трассы представляет опасность, но его мнение не разделили местные чиновники.

- Трасса загруженная, узкая, машин много. Этот поворот вообще не безопасный. В час пик, когда машины поворачивают налево, их объезжают по обочине, по ямам. А это федеральная трасса, фуры несутся на скорости, иногда не успевают затормозить. А поворачивают туда люди к себе домой: там 3 населённых пункта, 4 коттеджных посёлка. Эта трасса находится в федеральном подчинении. По информации ФКУ Упрдор «Москва-Харьков», устройство недостающих переходно-скоростных полос на съездах и въездах возможно только в рамках проведения капитального ремонта автомобильной дороги. Участок не является очагом аварийности, и проведение капитального ремонта там не планируется, - уточняет автор предложения.

Липчанин считает, что необходимо расширить проезжую часть для поворота налево, заделать дыры на дороге, сделать проезд двухполосным. По мнению автора предложения, реализация его инициативы сделает участок более безопасным и спасет жизни людей.

Инициатива липчанина будет находиться на народном голосовании до весны 2021 года. Если к этому моменту идея соберет свыше 57 000 голосов «за», то предложение рассмотрят на региональном уровне.
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#идея #дорога #трасса #безопасность
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Комментарии (8)

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Ездюк

35 секунд назад
В Липецком районе одни нытики и соплежуи!
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Павел

1 минуту назад
Вообще говоря, сравнивать повороты на Воскресеновку, Б. Кузьминки, Ярлуково с поворотом на Ч. Дубраву некорректно: условия на местности разные. При повороте на Воскресеновку нормальный обзор с обеих сторон от поворота, то же самое можно сказать и про перекрёсток у Б. Кузьминок. В Ярлуково да, лес, но там прямой участок, с трассы всё просматривается. К тому же, основной поток в эти населённые пункты - из города, т. е. повороты с трассы - направо. В Ч. Дубраву же поворот - внимание! - налево, что и создаёт опасность. Кроме того, там сразу за поворотом начинается непосредственно сама дубрава, где дорога выходит снизу и тоже по кривой, т. е. видимость ограниченная. Поэтому предложение всё-таки имеет смысл. Для Лены поясню: я не "автолоб", у меня даже машины нет, я просто стараюсь подходить к каждому вопросу разумно.
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Лена

8 минут назад
Правильно что отказали чиновники.Если у каждого автолба идти на поводу,кому попоротик,кому парковочку под окнами,то серьезными вещами заниматься некогда будет.
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Правда

12 минут назад
Легче коттеджный поселок снести,чем поворот разширить.Это сколько мильярдов надо.
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В Липецком районе

17 минут назад
все повороты опасные! И дороги ужасные! Власть - сплошные бездельники!
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средний класс

18 минут назад
Автор,в Малей и Ярлуково тоже много знатных поворачивает с Тамбовки!Ты какого рода и племени будешь?
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карьерист

21 минуту назад
Тогда надо делать повороты на Воскресеновку,Большую Кузьминку,Ярлуково-Малей-Каменка,там тоже живет много Уважаемых людей!
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Перри Мейсон

22 минуты назад
Как партия решит, так и будет.
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