34-летняя женщина зарезала сожителя и спрятала труп в подвале

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве жителя деревни Засосенка заключена под стражу 34-летняя подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления.

По данным следствия, вечером 4 мая пьяная женщина в ходе ссоры нанесла сожителю смертельный удар ножом в грудь. Утром следующего дня она спрятала тело в подвале.



- В правоохранительные органы о произошедшем сообщил сосед пары, пришедший в гости к потерпевшему. Женщина сказала что тот ушел на рыбалку. Вечером, когда сосед снова не застал потерпевшего дома, женщина призналась, что убила его, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Подозреваемая задержана и по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления и признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления.





