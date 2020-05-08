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34-летняя женщина зарезала сожителя и спрятала труп в подвале

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#убийство
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34-летняя женщина зарезала сожителя и спрятала труп в подвале

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве жителя деревни Засосенка заключена под стражу 34-летняя подозреваемая в совершении особо тяжкого преступления. 

По данным следствия, вечером 4 мая пьяная женщина в ходе ссоры нанесла сожителю смертельный удар ножом в грудь. Утром следующего дня она спрятала тело в подвале.

- В правоохранительные органы о произошедшем сообщил сосед пары, пришедший в гости к потерпевшему. Женщина сказала что тот ушел на рыбалку. Вечером, когда сосед снова не застал потерпевшего дома, женщина призналась, что убила его, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Подозреваемая задержана и по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления и признала и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления.


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#убийство
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Комментарии (2)

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ИК-3

59 минут назад
Самооборону сделают.
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Да

59 минут назад
Без маски сел за стол, а она ярая сторонница санитарии
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