Общество

вчера, 23:38

Строители начали перекрывать въезды на улицу Баумана

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#улица Баумана #реконструкция
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Строители начали перекрывать въезды на улицу Баумана

Строители приступили к перекрытию участка улицы Баумана от Заводской площади до трассы  «Орел-Тамбов».

Перекрытие началось от пересечения улицы Баумана с улицей Кочеткова в районе школы №41. От этого пересечения строители двигаются к Заводской площади и перекрывают водоналивными барьерами въезды во второстепенных дорог.

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Сегодня на улице Баумана побывала мэр Липецка Евгения Уваркина. На своей странице в Instagram Евгения Уваркина сообщила, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок и Заводскую площадь.



- Рядом с улицей Баумана – Заводская площадь. Она в ужасном состоянии. Здесь ведётся несанкционированная торговля, предприятия, работающие на территории, абсолютно не следят за порядком. Такое отношение к городским пространствам недопустимо! В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы проведём частичное благоустройство площади и даже готовы вложить дополнительные средства, но только при условии, что будем видеть отдачу. В противном случае нарушителей ждут жёсткие меры административного воздействия, - сообщила глава города.

Напомним, что во время реконструкции улицы Баумана планируется расширить до четырех полос 1,6 километра дороги, на улице заменят сети связи, водо-, электро- и газоснабжения, а также канализации. Реконструкция предполагает обустройство пешеходных зон, установку ограждений, замену светофорных объектов и световых опор, озеленение. 

Реконструкция стоимостью в 195 миллионов рублей оплачивается из средств национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Готовую улицу Баумана подрядчик должен сдать 31 декабря 2020 года.

- Мы постарались учесть все возможные нюансы, - рассказал во время перекрытия улицы Баумана председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Николай Дергунов. - Предусмотрена возможность проезда к домам граждан автомобилей экстренных служб. На протяжении выходных будем отслеживать дорожную обстановку. По мере необходимости будем вносить корректировки в организацию движения. Мы понимаем, что у граждан может возникнуть негатив. Но через пол года здесь появится дорога европейского уровня. Ради этого стоит потерпеть. 

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На время реконструкции изменены схемы движения общественного и личного транспорта. Ознакомиться с ними можно здесь.
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#улица Баумана #реконструкция
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Комментарии (2)

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Вот это распил идет

55 минут назад
Дороги вирус штрафы мляяя золотое дно
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ух

сегодня, 00:25
Тяжело наверное разгребать афдеевы конюшни.... С 2000 до сех пор дороги только убивались....
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