Коронавирус
56 минут назад
Большинство больных COVID-19 в области выявляют в Липецке
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За последние сутки в регионе было зарегистрированs 25 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом:
Липецк - 16
Елец - 1
Грязинский район - 3
Данковский район - 1
Добровский район - 1
Краснинский район - 1
Липецкий район - 1
Чаплыгинский район - 1.
Очаги инфекции можно увидеть на карте распространения COVID-19 по территории Липецкой области.
Всего на территории региона зарегистрированы 238 случаев новой коронавирусной инфекции 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 продолжают лечение.
По состоянию на три часа дня 23 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 96 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 188 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 78 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 665 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Липецк - 16
Елец - 1
Грязинский район - 3
Данковский район - 1
Добровский район - 1
Краснинский район - 1
Липецкий район - 1
Чаплыгинский район - 1.
Очаги инфекции можно увидеть на карте распространения COVID-19 по территории Липецкой области.
Всего на территории региона зарегистрированы 238 случаев новой коронавирусной инфекции 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 продолжают лечение.
По состоянию на три часа дня 23 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 96 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 188 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 78 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 665 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
3 1061
MASOK.NET
Ахламонов
=Гость=