Коронавирус

56 минут назад

Большинство больных COVID-19 в области выявляют в Липецке

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#коронавирус
Большинство больных COVID-19 в области выявляют в Липецке
За последние сутки в регионе было зарегистрированs 25 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: 

Липецк - 16 

Елец - 1 

Грязинский район - 3 

Данковский район - 1 

Добровский район - 1 

Краснинский район - 1 

Липецкий район - 1 

Чаплыгинский район - 1.

Очаги инфекции можно увидеть на  карте распространения COVID-19 по территории Липецкой области. 

Всего на территории региона зарегистрированы 238 случаев новой коронавирусной инфекции 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 174 продолжают лечение.

По состоянию на три часа дня 23 апреля в больницах Липецка и Ельца находятся 96 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 188 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 78 пациентов с лёгкой формой COVID-19. В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы.  

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 665 человек. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.


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#коронавирус

Комментарии (3)

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MASOK.NET

28 минут назад
174 лечатся + 188 подозреваемых = 362 .Для Липецкой области это очень много
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Ахламонов

30 минут назад
Щас ТРЦ откроем и попрёт))))
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=Гость=

35 минут назад
Ну вот же! С этого и надо было начинать! А то заладили 20-21-25...а где, кто, зачем...
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