16 минут назад
О поддержке малого бизнеса расскажут онлайн
О федеральных и региональных формах поддержки малого бизнеса 21 апреля в режиме онлайн расскажет начальник областного управления экономического развития Сергей Курбатов. О возможностях получить льготное кредитование – директор Липецкого областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Петухов.
арендные каникулы;
льготное кредитование под выплату заработной плат;
отсрочка по кредитным платежам;
отсрочки и льготы по налогам и страховым взносам;
моратории на проверки и меры взыскания;
продление сроков отчетности в ФНС;
перечень пострадавших отраслей в связи с введением ограничительных мер;
разрешение на работу в нерабочие дни.
Чтобы задать вопрос спикерам, необходимо присоединиться к прямому эфиру. Начало трансляции 21 апреля в 16 часов. Запись трансляции будет доступна после ее окончания.
Ч
Каюк
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