Коронавирус

16 минут назад

О поддержке малого бизнеса расскажут онлайн

3 243
#поддержка бизнеса
О поддержке малого бизнеса расскажут онлайн

О федеральных и региональных формах поддержки малого бизнеса 21 апреля в режиме онлайн расскажет начальник областного управления экономического развития Сергей Курбатов. О возможностях получить льготное кредитование – директор Липецкого областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Петухов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, во время трансляции будут освещены следующие темы:

арендные каникулы;

льготное кредитование под выплату заработной плат;

отсрочка по кредитным платежам;

отсрочки и льготы по налогам и страховым взносам;

моратории на проверки и меры взыскания; 

продление сроков отчетности в ФНС;

перечень пострадавших отраслей в связи с введением ограничительных мер;

разрешение на работу в нерабочие дни.

Чтобы задать вопрос спикерам, необходимо присоединиться к прямому эфиру. Начало трансляции 21 апреля в 16 часов. Запись трансляции будет доступна после ее окончания.


3 243
#поддержка бизнеса

Комментарии (3)

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Ч

7 минут назад
" гость 1 " , это точно ! А я буду рад тому , когда у нашей страны не будут покупать углеродные продукты .
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Каюк

9 минут назад
А по моему наоборот. Делается все- что бы убить малый бизнес. Если так пойдет, а оно пойдет, то скоро бизнесу, не только малому- каюк.
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гость 1

10 минут назад
о поддержке которой нет расскажут
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