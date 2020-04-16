сегодня, 19:13
Пропускной пункт заработал на въезде в Кемеровскую область из-за коронавируса
На межрегиональной трассе в Кемеровской области начали дежурить силовики. Все проезжающие автомобили останавливают в связи с распространением COVID-19.
– У въезжающих уточняется цель поездки, измеряется температура, в специальный журнал заносятся данные о месте прибытия граждан и контактные номера, также под роспись выдается уведомление о мерах профилактики и ответственности тем гражданам, кто больше суток планирует оставаться в регионе, – рассказал в соцсетях глава Гурьевска Станислав Черданцев.
Речь идет о пропускном пункте №6 в Гурьевском округе на трассе Алтай – Кузбасс. За прошедшие сутки силовики проверили 35 машин, вручили 30 уведомлений, внесли в журнал данные 68 человек. Один автомобиль отправили обратно на Алтай, так как у пассажира была высокая температура.
Черданцев добавил, что в настоящее время в Гурьевском округе на коронавирусном карантине находятся 14 человек, ни у кого COVID-19 не обнаружен.