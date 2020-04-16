В России

15 минут назад

На фоне пандемии мошенники начали выманивать деньги под видом соцвыплат

62
#мошенничество
На фоне пандемии мошенники начали выманивать деньги под видом соцвыплат

На фоне распространения коронавируса мошенники стали изобретать не только новые методы хищения средств граждан, но и вспомнили старые схемы. Например, в связи с кризисом злоумышленники начали выманивать средства со счетов под видом перевода социальных выплат. 

Данный метод был популярен в 2015-2016-м, когда российская экономика преодолевала последствия санкций. Тогда мошенники обещали в качестве соцвыплат 25 тыс. рублей, напоминают «Известия»

Теперь же гражданам обещают сумму в 30 тыс. рублей, якобы положенную всем россиянам в виде поддержки в нестабильный период. Однако в итоге люди лишаются своих средств. 

Так, чаще всего обещание в выплате можно встретить на различных сайтах, в соцсетях, при просмотре фильмов онлайн и т.д. Гражданину предлагается перейти по ссылке, где нужно заполнить форму с указанием своих персональных данных и ждать платеж. 

Как рассказал «Известиям» старший пентестер отдела аудита «Диджитал Секьюрити» Александр Багов, данная схема весьма проста. 

«Создается сайт, который под предлогом получения социальной выплаты предлагает пользователю ввести персональные данные — в некоторых случаях даже данные банковской карты. на которую должны будут перевести деньги. Для того, чтобы сайт вызывал у жертвы больше доверия, его маскируют под официальный ресурс», — отметил он. 

В ЦБ о подобной схеме знают и в очередной раз предупреждают: обращения с незнакомых сайтов с просьбой сообщить данные карт – это признак мошенничества. 

А специалисты по информбезопасности отмечают, что попасться на удочку злоумышленников могут даже подготовленные граждане, поскольку преступники совершенствуют способы обмана. 
62
#мошенничество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов
#коронавирус
Ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

9 минут назад

В России
Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России
#коронавирус
Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России

сегодня, 11:28

В России
Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку
#самоизоляция
Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку

сегодня, 11:21

В России
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов
#коронавирус #нарушение
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов

сегодня, 11:14

В России
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки
#спрос #продуктовые карточки
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки

сегодня, 10:50

В России
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит
#кредит #льготы #банк
2
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит

сегодня, 10:32

В России