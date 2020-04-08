В Липецке оптимизируют музеи

Краеведческий музей получит в управление три новых филиала.

И.о. главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев подписал постановление о реорганизации регионального бюджетного учреждения культуры «Липецкий областной краеведческий музей». К 1 июля администрация музея получит в управление три новых филиала.



К областному музею в рамках реорганизации присоединят следующие учреждения: «Липецкий областной художественный музей», «Липецкий областной выставочный зал» и «Липецкий областной музей природы». Все они после реорганизации сохранят свои наименования и основные функции. Учредителем областного музея после оптимизации, как и прежде, останется региональное управление культуры и туризма. Цель реорганизации – экономическая целесообразность и повышение эффективности работы краеведческого музея.



Липецкий областной краеведческий музей отсчитывает свою историю с 1909 года. Начало музейному собранию положили своими пожертвованиями жители города. Около 200 человек стали первыми фондообразователями музея. 7 ноября 1918 года на основе национализированного музея Петровского общества был открыт Народный музей, который в первый год своего существования пополнился ценнейшими предметами из реквизированных имений и городских домов: произведениями живописи и скульптуры, изделиями из фарфора и бронзы, старинной мебелью.



С 1 января 1956 года Липецкий краеведческий музей приобрёл статус областного, став ведущим музеем области. С 1991 года музей располагается в здании бывшего Дома политпросвещения. Если фонды музея в довоенный период насчитывали 2500 предметов, то на 1 января 2019 года в фондах числится более 302846 предметов. Сегодня филиалами краеведческого музея являются дом-музей Плеханова и краеведческий музей в селе Доброе.

