Происшествия
сегодня, 20:12
В Липецкой области горел природный парк «Олений»
Площадь возгорания в природном парке составила 1000 квадратных метров.
Сегодня в 9 часов 30 минут на пульт связи ОПСП № 26 села Щербаково Краснинского района поступило сообщение о пожаре в районе деревни Сапрыкино.
На момент прибытия ОПСП №26 горел лес на территории природного парка «Олений» площадью 1000 квадратных метров. Загорание ликвидированно в 16:10. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара устанавливается.
Так же загорание сухой травы и мусора были в других районах Липецкой области. За минувшие выходные дни пожарными был совершен 81 выезд на тушение пожаров. Пострадавших в пожарах нет, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.
На момент прибытия ОПСП №26 горел лес на территории природного парка «Олений» площадью 1000 квадратных метров. Загорание ликвидированно в 16:10. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара устанавливается.
Так же загорание сухой травы и мусора были в других районах Липецкой области. За минувшие выходные дни пожарными был совершен 81 выезд на тушение пожаров. Пострадавших в пожарах нет, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.
Перри Мейсон
?
У.Е.Ю.
У.Е.Ю.
Какой то дурдом ,
Самой Жеки,шоль?
13
молодой тупняк
)))))
У.Е.Ю.