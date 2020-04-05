Происшествия

сегодня, 20:12

В Липецкой области горел природный парк «Олений»

13 1308
#пожар
В Липецкой области горел природный парк «Олений»

Площадь возгорания в природном парке составила 1000 квадратных метров.

Сегодня в 9 часов 30 минут на пульт связи ОПСП № 26 села Щербаково Краснинского района поступило сообщение о пожаре в районе деревни Сапрыкино.

На момент прибытия ОПСП №26 горел лес на территории природного парка «Олений» площадью 1000 квадратных метров. Загорание ликвидированно в 16:10. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара устанавливается. 

Так же загорание сухой травы и мусора были в других районах Липецкой области. За минувшие выходные дни пожарными был совершен 81 выезд на тушение пожаров. Пострадавших в пожарах нет, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.

13 1308
#пожар

Комментарии (13)

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Перри Мейсон

13 минут назад
Пироманы?
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?

14 минут назад
'Предполагаемая причина пожара устанавливается." Как можно устанавливать ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ причину???
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У.Е.Ю.

18 минут назад
Нужно выделить несколько мильярдов на восстановление парка! Уложить всё плиткой! Она не горит...
ответить

У.Е.Ю.

22 минуты назад
Ё.те точно! Нельзя штрафовать!
ответить

Какой то дурдом ,

22 минуты назад
Зачем поджигают люди ,помоему эти поджеги надо приравнять к терроризму !
ответить

Самой Жеки,шоль?

29 минут назад
))))),
ответить

13

39 минут назад
))))), знаешь...
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молодой тупняк

47 минут назад
нн, помимо зайчиков, горят ёжики и кладки яиц курапаток и других птичек, а штраф уже есть и за пал травы он составляет 1 000 000 миллион рублей, если я не ошибаюсь.
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)))))

57 минут назад
У.Е.Ю., мужнины владения
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У.Е.Ю.

сегодня, 20:41
Срочно оштрафовать руководство за несоблюдение правил пожарной безопасности!
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