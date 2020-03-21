сегодня, 14:27
В Липецке объеденились все крупнейшие политические партии для благого дела
Представители «Единой России» и «Молодой гвардии», КПРФ, ЛДПР, Общероссийского народного фронта, общественной палаты и других движений и объединений сегодня вышли на уборку мест захоронения героев Великой Отечественной войны.
В целях предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, участники субботника работали в небольших группах на достаточном расстоянии друг от друга, до начала и после мероприятия им предложили обработать руки антисептиком.
Как известно, провести совместный субботник представители политических партий и общественных организаций решили в результате совещания, состоявшегося на прошлой неделе в администрации города. Он должен стать стартом совместной работы по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.
- Сегодня участники сошлись во мнении, что есть темы, которые выше политики, и заниматься их проработкой, решением проблемных вопросов нам необходимо сообща, - отмечает начальник управления внутренней политики Евгений Зенков.
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