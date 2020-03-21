Общество

сегодня, 14:27

В Липецке объеденились все крупнейшие политические партии для благого дела

17 710
#субботник
В Липецке объеденились все крупнейшие политические партии для благого дела

Представители «Единой России» и «Молодой гвардии», КПРФ, ЛДПР, Общероссийского народного фронта, общественной палаты и других движений и объединений сегодня вышли на уборку мест захоронения героев Великой Отечественной войны.

Как сообщат пресс-служба администрации Липецка, за несколько часов работы с территории Евдокиевского кладбища, участка площадью почти 2,5 гектара, собрали более 700 мешков. Основной мусор – сухая листва, ветви и трава. Отходы вывезли с помощью спецтехники. Её участникам субботника предоставили департамент дорожного хозяйства и благоустройства, а также муниципальное учреждение «Ритуальные услуги».

В целях предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, участники субботника работали в небольших группах на достаточном расстоянии друг от друга, до начала и после мероприятия им предложили обработать руки антисептиком.

Как известно, провести совместный субботник представители политических партий и общественных организаций решили в результате совещания, состоявшегося на прошлой неделе в администрации города. Он должен стать стартом совместной работы по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.

- Сегодня участники сошлись во мнении, что есть темы, которые выше политики, и заниматься их проработкой, решением проблемных вопросов нам необходимо сообща, - отмечает начальник управления внутренней политики Евгений Зенков.
17 710
#субботник

Комментарии (17)

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Что-то

1 минуту назад
Трофимена не видно , Неужели помер ?!.
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Перри Мейсон

3 минуты назад
хипстер, я по старинке её использую по прямому назначению.. В отличие от вас)))
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Ой ой

10 минут назад
У них был даже свой раздаватель антисептик????
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Бюджетник

17 минут назад
О благих делах не говорят и партией не хвалятся. А добрые дела делают просто так отдуши. О них только знает ты и Господь.
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///

20 минут назад
И здесь вы желчь льёте...они, к слову сказать, убирали могилки героев ВОВ, у многих родственники не могут убрать в силу обстоятельств, а вы и тут ерничаете... Зачем, к чему, поговорить дома не с кем? Люди будьте же вы людьми...
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хипстер

21 минуту назад
Перри Мейсон, а тебе туалетная бумага во рту или вокруг шеи?
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Миха

26 минут назад
"...объедЕнились...". Проверочное слово - объедение?
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Анна

35 минут назад
Что происходит и почему все это допускают? Родители этих детей, вы безответственные или каким образом вы такое допускает? Оправдываете себя девизом "благое дело"? Ошибки исправьте, итак мерзко читать
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Парттрибун

36 минут назад
ВОНА КАК, НЕ!!!! Не Сашок, Сашок там пожаловался, а Уваркина предложила провести СУББОТНИК, получилось наооборот НЕ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК, а могло бы так:- "блузы прилипли к потненьким, а мы на коммунистическом субботнике". Но все равно Сашок молодец, пришел в накидке, а интересно Димок был там, а то он все про Нижний парк волновался и про плитку.
ответить

Парттрибун

36 минут назад
ВОНА КАК, НЕ!!!! Не Сашок, Сашок там пожаловался, а Уваркина предложила провести СУББОТНИК, получилось наооборот НЕ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК, а могло бы так:- "блузы прилипли к потненьким, а мы на коммунистическом субботнике". Но все равно Сашок молодец, пришел в накидке, а интересно Димок был там, а то он все про Нижний парк волновался и про плитку.
ответить
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