В Липецке объеденились все крупнейшие политические партии для благого дела

Представители «Единой России» и «Молодой гвардии», КПРФ, ЛДПР, Общероссийского народного фронта, общественной палаты и других движений и объединений сегодня вышли на уборку мест захоронения героев Великой Отечественной войны.

Как сообщат пресс-служба администрации Липецка, за несколько часов работы с территории Евдокиевского кладбища, участка площадью почти 2,5 гектара, собрали более 700 мешков. Основной мусор – сухая листва, ветви и трава. Отходы вывезли с помощью спецтехники. Её участникам субботника предоставили департамент дорожного хозяйства и благоустройства, а также муниципальное учреждение «Ритуальные услуги».



В целях предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, участники субботника работали в небольших группах на достаточном расстоянии друг от друга, до начала и после мероприятия им предложили обработать руки антисептиком.



Как известно, провести совместный субботник представители политических партий и общественных организаций решили в результате совещания, состоявшегося на прошлой неделе в администрации города. Он должен стать стартом совместной работы по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.



- Сегодня участники сошлись во мнении, что есть темы, которые выше политики, и заниматься их проработкой, решением проблемных вопросов нам необходимо сообща, - отмечает начальник управления внутренней политики Евгений Зенков.

