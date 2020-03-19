Три автомобиля обокрали в Липецке за сутки, один -забросали куриными яйцами

За сутки в службу «112» жители Липецка несколько раз сообщали о кражах из автомобилей. Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС на улице Игнатьева из салона «Фольксвагена» украли видеорегистратор, чтобы добраться до него воры разбили боковое стекло автомобиля. На проспекте 60 лет СССР из бака «ВАЗ-2107» слили бензин.



- Трудно сказать, больше или меньше пострадал владелец «Рено», обнаруживший обстрелянной сырыми яйцами свою машину на улице Неделина, - говорят в управлении..



Еще один автомобиль разукомплектовали на проезде Потапова: с «ВАЗ-2112» сняли сразу все четыре колеса.



Все сообщения автомобилистов операторы управления ГО и ЧС Липецка передали в соответствующие отделы полиции.









