Происшествия

35 минут назад

Три автомобиля обокрали в Липецке за сутки, один -забросали куриными яйцами

6 511
#кража
Три автомобиля обокрали в Липецке за сутки, один -забросали куриными яйцами
За сутки в службу «112» жители Липецка несколько раз сообщали о кражах из автомобилей. Как сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС на улице Игнатьева из салона «Фольксвагена» украли видеорегистратор, чтобы добраться до него воры разбили боковое стекло автомобиля.  На проспекте 60 лет СССР из бака «ВАЗ-2107» слили бензин.

- Трудно сказать, больше или меньше пострадал владелец «Рено», обнаруживший обстрелянной сырыми яйцами свою машину на улице Неделина, - говорят в управлении.. 

Еще один автомобиль разукомплектовали на проезде Потапова: с «ВАЗ-2112» сняли сразу все четыре колеса.  

Все сообщения автомобилистов операторы управления ГО и ЧС Липецка передали в соответствующие отделы полиции. 



 
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#кража

Комментарии (6)

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Юлия

6 минут назад
Сигналку ставить надо на машины!!!! Скупой платит дважды
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Дебильные нищеброды

6 минут назад
Тупые, дебильные уродцы. Занятий никаких нет,да и не интересно им ничего,вот и занимаются хернёй.Деструктивные олигофрены.разрушают все вокруг и себя заодно.
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А фиг-ли делать

8 минут назад
Силушку молодецкую и смекалку куда деть коль ученье-вирус
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Обхохочешься

10 минут назад
Во всём виноват коронавирус! Это он!!!
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Дирехтор школы

13 минут назад
Это школьники на карантине
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Инохлам доукомплектовать туалетной бумагой

17 минут назад
В городе нет сортиров. Будем срать в бомжацкие ИНОрыгаловки
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