Происшествия
сегодня, 12:03
«Лада» и «ВАЗ» слетели в кюветы, пострадали два человека
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек, один человек - погиб.
Как сообщаеть УГИБДД по Липецкой области, 13 марта в Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 37-летнего пешехода, который от полученных травм скончался при транспортировке в больницу.
14 марта в Измалковском районе на трассе «Орел-Тамбов» слетел с дороги и опрокинулся автомобиль «Лада-111730». 50-летний водитель автомобиля получил травмы.
В Липецке на проспекте Победы водитель наехал на 38-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена. Благодаря экстренным мерам, принятым сотрудниками ГИБДД, нарушитель задержан. Им оказался 37-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид».
В Хлевенском районе на трассе «Дон» 32-летний водитель «Лады-Гранта» допустил столкновение с автомобилем «Субару» под управлением 67-летнего водителя. Среди пострадавших в ДТП водитель «Гранты» и два его пассажира.
15 марта в селе Девица Усманскогом района свалился в кювет «ВАЗ-21124» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля, женщину госпитализировали в ГУЗ «Усманская МРБ».
За прошедшие трое суток сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 2180 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 31 водителя, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1513 случаев превышения скорости.
14 марта в Измалковском районе на трассе «Орел-Тамбов» слетел с дороги и опрокинулся автомобиль «Лада-111730». 50-летний водитель автомобиля получил травмы.
В Липецке на проспекте Победы водитель наехал на 38-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена. Благодаря экстренным мерам, принятым сотрудниками ГИБДД, нарушитель задержан. Им оказался 37-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид».
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В Хлевенском районе на трассе «Дон» 32-летний водитель «Лады-Гранта» допустил столкновение с автомобилем «Субару» под управлением 67-летнего водителя. Среди пострадавших в ДТП водитель «Гранты» и два его пассажира.
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15 марта в селе Девица Усманскогом района свалился в кювет «ВАЗ-21124» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля, женщину госпитализировали в ГУЗ «Усманская МРБ».
За прошедшие трое суток сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 2180 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 31 водителя, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1513 случаев превышения скорости.
Илья
Фокс