Происшествия

сегодня, 12:03

«Лада» и «ВАЗ» слетели в кюветы, пострадали два человека

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#Авария #ДТП
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«Лада» и «ВАЗ» слетели в кюветы, пострадали два человека

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 14 человек, один человек -  погиб. 

Как сообщаеть УГИБДД по Липецкой области, 13 марта в Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 37-летнего пешехода, который от полученных травм скончался при транспортировке в больницу.

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14 марта в Измалковском районе на трассе «Орел-Тамбов» слетел с дороги и опрокинулся автомобиль «Лада-111730». 50-летний водитель автомобиля получил травмы. 

В Липецке на проспекте Победы водитель наехал на 38-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена. Благодаря экстренным мерам, принятым сотрудниками ГИБДД, нарушитель задержан. Им оказался 37-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид». 

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В Хлевенском районе на трассе «Дон» 32-летний водитель «Лады-Гранта» допустил столкновение с автомобилем «Субару» под управлением 67-летнего водителя. Среди пострадавших в  ДТП водитель «Гранты» и два его пассажира. 

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15 марта в селе Девица Усманскогом района свалился в кювет «ВАЗ-21124» под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадала 43-летняя пассажирка автомобиля, женщину госпитализировали в ГУЗ «Усманская МРБ».

За прошедшие трое суток сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявили 2180 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 31 водителя,  с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1513 случаев превышения скорости.
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#Авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Илья

57 минут назад
Пускай ездить на машине научаться .
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Фокс

сегодня, 12:26
В 2015 году день 13 марта тоже пришёлся на пятницу, мою машину тогда слегка задели, вот и не верь в приметы
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