В России

47 минут назад

Россия пошлет Ирану маски для борьбы с коронавирусом

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#коронавирус
Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве исламской республики в Москве. 

В дипмиссии также отметили, что приглашение иранского президента Хасана Роухани российскому и турецкому лидерам собраться в Тегеране по-прежнему в силе. По состоянию на 9 марта, в стране более 7 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, однако это не помешает провести встречу астанинской тройки, заявили в посольстве. 

Опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются в необходимости проводить саммит именно сейчас — и из-за ситуации с коронавирусом в Иране, и потому, что все основные вопросы уже обсуждены в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 
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#коронавирус

Комментарии (4)

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Гость

4 минуты назад
В Липецк маски пошлите лучше, идиоты. Уже 2 недели как нигде не купить.
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Правда

8 минут назад
Свою страну сначала обеспечите масками и всем необходимым в сложившейся ситуации,а потом уже всем остальным помогайте. Задолбали уже своей гуманитарной помощью. Сами стоим на коленях и с протянутой рукой. ОГЛЯНИТЕСЬ НА СВОЙ НАРОД!!!!!! СВОЮ СТРАНУ!!!!!
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Личи

12 минут назад
Ирану шлем маски, а своих граждан масками не обеспечили. Масок нет в аптеках!!!!
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кот

17 минут назад
А нам?
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