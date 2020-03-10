сегодня, 09:27
Мошенник обманул музыкантов-ветеранов в Липецке и Тамбове
78-летний житель Липецка продал гармонь за билеты банка приколов. Оказалось, что таким же образом обманули друга пожилого липчанина - музыканта из Тамбова
- Липчанин обратился в полицию и вскоре подозревамого мошенничестве задержали, оказалось, что таким же образом 31-летний мужчина обманул друга музыканта - гармониста из Тамбова, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Задержанный возместил музыкантам ущерб. Тем не менее он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сейчас 31-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.
Алеша
Пенсионер
Инквизитор