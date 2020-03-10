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сегодня, 09:27

Мошенник обманул музыкантов-ветеранов в Липецке и Тамбове

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#мошенничество
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Мошенник обманул музыкантов-ветеранов в Липецке и Тамбове

78-летний житель Липецка продал гармонь за билеты банка приколов. Оказалось, что таким же образом обманули друга пожилого липчанина - музыканта из Тамбова

Пожилой липецкий музыкант решил продать гармонь через сайт объявлений и вскоре к нему пришел покупатель, он проверил гармонь, согласился с ценой в 35 000 рублей, но заплатил за музыкальный инструмент билетами банка приколов.

- Липчанин обратился в полицию и вскоре подозревамого мошенничестве задержали, оказалось, что таким же образом 31-летний мужчина обманул друга музыканта - гармониста из Тамбова, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Задержанный возместил музыкантам ущерб. Тем не менее он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сейчас 31-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. 
3 691
#мошенничество
1

Комментарии (3)

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Алеша

23 минуты назад
За такое 31-му молодому человеку нужно кончить в ротик.
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Пенсионер

сегодня, 10:13
Государство нас постоянно обманывает обесценивая рубль превращая его в туалетную бумагу . Зарабатывая на нищих и пенсионеров , только чиновники и воры олигархи выигрывают . Вот так Путин с бедностью борется . Кто был нищий стал ещё бедней . Мильярдеры и миильянеры только богатеют .
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Инквизитор

сегодня, 10:07
Правильно, потому что в этой стране, законно можно заработать только грыжу или геморрой.
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