Общество

46 минут назад

Липчане просят президента восстановить Троицкий храм на месте стадиона «Металлург»

23 643
#Троийкий храм #Хренников #стадион "Металлург"
1
Липчане просят президента восстановить Троицкий храм на месте стадиона «Металлург»

Петиция размещена на народной платформе петиций президенту РФ

На сайте петиция-президенту.рф появилось инициатива липчанина Павла следующего содержания: «Бога ради восстановим Троицкий храм в Липецке! Храм Святой Троицы на месте нынешнего стадиона «Металлург» на рубеже ХIХ — XX веков считался одним из самых красивых в Тамбовской губернии, в состав которой тогда входил Липецк. Главной достопримечательностью здесь была Смоленская икона Божьей Матери, изготовленная еще в 1720 году — в эпоху Петра I. В 1930 году церковь закрыли, приспособив здание под мастерские литейно-механического завода. Но стены не выдержали шумовые и вибрационные нагрузки, из-за чего часть свода рухнула, насмерть задавив нескольких рабочих. В 1931 году храм снесли. Возобновим Богоявленный храм!»

Действительно, Троицкий храм, который стоял раньше на месте стадиона «Металлург» считался самым большим и самым красивым, по крайней мере, в Липецке. Инициатором его строительства выступил липецкий купец Алексей Хренников.  

Началу строительства Троицкого храма предшествовал чудесный случай, известный в то время многим жителям города. Зимой 1829 г. в 10 часов утра липецкие купцы и мещане, находившиеся на Старобазарной площади (в полуверсте от Новобазарной, ныне – пл. Революции), в течение получаса наблюдали необычайное явление. То появляясь, то исчезая, в небе ярко сиял позолоченными куполами, усыпанными звёздами каменный пятиглавый храм. И именно на том месте, где позже появилась Троицкая церковь. Свидетелями этого события были около 20 человек, которые, сняв шапки и осеняя себя крестным знамением, благоговейно смотрели на это чудоо. Согласно тому же источнику, ничего незнавший об этом видении липецкий купец, потомственный почётный гражданин и купец второй гильдии Алексей Петрович Хренников и взялся за хлопоты по строительству храма», сообщает сайт липецкой митрополии.

Храм построили в 1840 году.  После революции храм закрыли. Действительно, в 1930 году в церкви разместили механический завод. Но, как и описывает автор петиции, один из сводов храма однажды рухнул и убил нескольких рабочих. После этого завод съехал их помещений церкви а верующие начали бороться за возвращение им церкви.  Но липецкие власти верующим отказали, и решили из-за непригодности помещений для организации в них культурно-массовых мероприятий, церковь разобрать, а кирпичи использовали для постройки некоторых зданий в Липецке. На образовавшемся на месте церкви пустыре проводились сельскохозяйственные выставки. В 1936 году горисполком решил построить на этом месте городской стадион. Стадион построили сначала простенький, а уже в 1958 году более основательный. 

После перестройки веруюшщие Липецка не раз поднимали вопрос о восстановлении на прежнем месте пятикупольного храма. Но, до серьезного обсуждения вопроса дело так и не дошло. Ходили разговоры о том, что, на месте футбольного поля располагалось кладбище, и, спортсмены  бегают по костям предков. А значит, нужно это кощунство прекратить и восстановить справедливость.

- Никаких планов, а тем более проектов нового Троицкого храма создано не было, - говорит начальник Госдирекции культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов. – Ходили только разговоры.  

По словам Андрея Найденова, снести стадион и построить новый храм пока невозможно, прежде всего, по финансовым причинам.

- Придется решить сразу три задачи: найти место под новый стадион, спроектировать и построить его. Снести стадион «Металлург». А потом построить новый храм. Таких средств вряд ли удастся найти. По крайней мере, сейчас.

По словам Найденова, кладбища возле этого не было. Но, возле церкви были похоронены по разрешению властей и Тамбовской епархии, сам меценат-строитель церкви, купец Хренников, и несколько священнослужителей. Переносились ли их могилы в другое место или нет – неизвестно. Андрей Найденов вполне допускает, что могилы могли остаться на месте.

23 643
#Троийкий храм #Хренников #стадион "Металлург"
1

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

церковь никак не нажрется

5 минут назад
в СССР такого не было, ..вот потому при таком лицемерном отношении церкви к обществу люди становятся атеистами.
ответить

адекватный житель

6 минут назад
есть просто верующие,которые тихо сидят и молятся кому-то. никому при этом не мешая. а есть вот такие "рабы божьи", у которых беды с башкой, им всё неймётся. тяжёлая стадия заболевания...
ответить

АНдрей

7 минут назад
Правильно, поддерживаю. Храм нужно восстановить, а "Металлургу" нужен новый стадион. Так что все в плюсе. Где только деньги взять?
ответить

в СССР такого не было

9 минут назад
зачем нам стадионы , производства, парки,скверы..надо торговые центры и культовые бизнесточки .и уже построенное и созданное для народа тоже снести.
ответить

Человек

10 минут назад
Вам храмов мало? И так понавтыкали в каждом районе
ответить

Миротворец

10 минут назад
Каких только придурков не бывает на земле да Павел ? Это ж надо додуматься до такого! А на месте где сейчас новые микрорайоны кукуруза росла , давайте все снесем и посадим кукурузу !
ответить

Восстановить там

14 минут назад
Пивной магазин Кромберг
ответить

Также история что и с ДС Юбилейный)))

15 минут назад
Решили снести под шумок, чтобы не вскрылась растраты бюджетных средств. На стадионе отмыли деньги как и на несчастном ДС Юбилейный и который потом спешно снесли и не просто снесли а именно взорвали чтобы не оставлять юлик. Иначе в скрылись бы хищения и низкое качество материалов при строительстве. Юбилейный был новым и взяли и взорвали. А теперь за только что отреставрированный стадион Металлург взялись. Боятся)))), да сразу было понятно что там что то нечисто когда его открытие переносили и переносили, а теперь испугались сто раскроют низкое качество и о храме вспомнили)))
ответить

Вася

17 минут назад
Снести стадион и восстановить храм.!!!
ответить

Я

19 минут назад
Один больной ПГМ это еще не липчане.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Сенатор Олег Королев женщинам: «Берегите мужчин, они слабее и ранимее Вас...»
#Олег Королев #поздравление 8 марта
Сенатор Олег Королев женщинам: «Берегите мужчин, они слабее и ранимее Вас...»

3 минуты назад

Общество
«Каждую ночь он оставляет машину на пешеходном переходе!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
«Каждую ночь он оставляет машину на пешеходном переходе!» (ФОТО)

4 минуты назад

Общество
На улице Катукова появится новый светофор
#светофор
2
На улице Катукова появится новый светофор

27 минут назад

Общество
Из ОЭЗ «Липецк» ушел «последний из первых» ее руководителей
#ОЭЗ "Липецк"
9
Из ОЭЗ «Липецк» ушел «последний из первых» ее руководителей

сегодня, 13:26

Общество
Липчанок поздравляют с 8 Марта тюльпанами и розами
#8 марта #цветы
Липчанок поздравляют с 8 Марта тюльпанами и розами

сегодня, 12:29

Общество
Улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона
#проспект Победы #реконструкция
12
Улицу Механизаторов не перекроют до окончания отопительного сезона

сегодня, 11:30

Общество