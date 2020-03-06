Общество
46 минут назад
Липчане просят президента восстановить Троицкий храм на месте стадиона «Металлург»
Петиция размещена на народной платформе петиций президенту РФ
На сайте петиция-президенту.рф появилось инициатива липчанина Павла следующего содержания: «Бога ради восстановим Троицкий храм в Липецке! Храм Святой Троицы на месте нынешнего стадиона «Металлург» на рубеже ХIХ — XX веков считался одним из самых красивых в Тамбовской губернии, в состав которой тогда входил Липецк. Главной достопримечательностью здесь была Смоленская икона Божьей Матери, изготовленная еще в 1720 году — в эпоху Петра I. В 1930 году церковь закрыли, приспособив здание под мастерские литейно-механического завода. Но стены не выдержали шумовые и вибрационные нагрузки, из-за чего часть свода рухнула, насмерть задавив нескольких рабочих. В 1931 году храм снесли. Возобновим Богоявленный храм!»
Действительно, Троицкий храм, который стоял раньше на месте стадиона «Металлург» считался самым большим и самым красивым, по крайней мере, в Липецке. Инициатором его строительства выступил липецкий купец Алексей Хренников.
Началу строительства Троицкого храма предшествовал чудесный случай, известный в то время многим жителям города. Зимой 1829 г. в 10 часов утра липецкие купцы и мещане, находившиеся на Старобазарной площади (в полуверсте от Новобазарной, ныне – пл. Революции), в течение получаса наблюдали необычайное явление. То появляясь, то исчезая, в небе ярко сиял позолоченными куполами, усыпанными звёздами каменный пятиглавый храм. И именно на том месте, где позже появилась Троицкая церковь. Свидетелями этого события были около 20 человек, которые, сняв шапки и осеняя себя крестным знамением, благоговейно смотрели на это чудоо. Согласно тому же источнику, ничего незнавший об этом видении липецкий купец, потомственный почётный гражданин и купец второй гильдии Алексей Петрович Хренников и взялся за хлопоты по строительству храма», сообщает сайт липецкой митрополии.
Храм построили в 1840 году. После революции храм закрыли. Действительно, в 1930 году в церкви разместили механический завод. Но, как и описывает автор петиции, один из сводов храма однажды рухнул и убил нескольких рабочих. После этого завод съехал их помещений церкви а верующие начали бороться за возвращение им церкви. Но липецкие власти верующим отказали, и решили из-за непригодности помещений для организации в них культурно-массовых мероприятий, церковь разобрать, а кирпичи использовали для постройки некоторых зданий в Липецке. На образовавшемся на месте церкви пустыре проводились сельскохозяйственные выставки. В 1936 году горисполком решил построить на этом месте городской стадион. Стадион построили сначала простенький, а уже в 1958 году более основательный.
После перестройки веруюшщие Липецка не раз поднимали вопрос о восстановлении на прежнем месте пятикупольного храма. Но, до серьезного обсуждения вопроса дело так и не дошло. Ходили разговоры о том, что, на месте футбольного поля располагалось кладбище, и, спортсмены бегают по костям предков. А значит, нужно это кощунство прекратить и восстановить справедливость.
- Никаких планов, а тем более проектов нового Троицкого храма создано не было, - говорит начальник Госдирекции культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов. – Ходили только разговоры.
По словам Андрея Найденова, снести стадион и построить новый храм пока невозможно, прежде всего, по финансовым причинам.
- Придется решить сразу три задачи: найти место под новый стадион, спроектировать и построить его. Снести стадион «Металлург». А потом построить новый храм. Таких средств вряд ли удастся найти. По крайней мере, сейчас.
По словам Найденова, кладбища возле этого не было. Но, возле церкви были похоронены по разрешению властей и Тамбовской епархии, сам меценат-строитель церкви, купец Хренников, и несколько священнослужителей. Переносились ли их могилы в другое место или нет – неизвестно. Андрей Найденов вполне допускает, что могилы могли остаться на месте.
Действительно, Троицкий храм, который стоял раньше на месте стадиона «Металлург» считался самым большим и самым красивым, по крайней мере, в Липецке. Инициатором его строительства выступил липецкий купец Алексей Хренников.
Началу строительства Троицкого храма предшествовал чудесный случай, известный в то время многим жителям города. Зимой 1829 г. в 10 часов утра липецкие купцы и мещане, находившиеся на Старобазарной площади (в полуверсте от Новобазарной, ныне – пл. Революции), в течение получаса наблюдали необычайное явление. То появляясь, то исчезая, в небе ярко сиял позолоченными куполами, усыпанными звёздами каменный пятиглавый храм. И именно на том месте, где позже появилась Троицкая церковь. Свидетелями этого события были около 20 человек, которые, сняв шапки и осеняя себя крестным знамением, благоговейно смотрели на это чудоо. Согласно тому же источнику, ничего незнавший об этом видении липецкий купец, потомственный почётный гражданин и купец второй гильдии Алексей Петрович Хренников и взялся за хлопоты по строительству храма», сообщает сайт липецкой митрополии.
Храм построили в 1840 году. После революции храм закрыли. Действительно, в 1930 году в церкви разместили механический завод. Но, как и описывает автор петиции, один из сводов храма однажды рухнул и убил нескольких рабочих. После этого завод съехал их помещений церкви а верующие начали бороться за возвращение им церкви. Но липецкие власти верующим отказали, и решили из-за непригодности помещений для организации в них культурно-массовых мероприятий, церковь разобрать, а кирпичи использовали для постройки некоторых зданий в Липецке. На образовавшемся на месте церкви пустыре проводились сельскохозяйственные выставки. В 1936 году горисполком решил построить на этом месте городской стадион. Стадион построили сначала простенький, а уже в 1958 году более основательный.
После перестройки веруюшщие Липецка не раз поднимали вопрос о восстановлении на прежнем месте пятикупольного храма. Но, до серьезного обсуждения вопроса дело так и не дошло. Ходили разговоры о том, что, на месте футбольного поля располагалось кладбище, и, спортсмены бегают по костям предков. А значит, нужно это кощунство прекратить и восстановить справедливость.
- Никаких планов, а тем более проектов нового Троицкого храма создано не было, - говорит начальник Госдирекции культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов. – Ходили только разговоры.
По словам Андрея Найденова, снести стадион и построить новый храм пока невозможно, прежде всего, по финансовым причинам.
- Придется решить сразу три задачи: найти место под новый стадион, спроектировать и построить его. Снести стадион «Металлург». А потом построить новый храм. Таких средств вряд ли удастся найти. По крайней мере, сейчас.
По словам Найденова, кладбища возле этого не было. Но, возле церкви были похоронены по разрешению властей и Тамбовской епархии, сам меценат-строитель церкви, купец Хренников, и несколько священнослужителей. Переносились ли их могилы в другое место или нет – неизвестно. Андрей Найденов вполне допускает, что могилы могли остаться на месте.
церковь никак не нажрется
адекватный житель
АНдрей
в СССР такого не было
Человек
Миротворец
Восстановить там
Также история что и с ДС Юбилейный)))
Вася
Я