Спорт

57 минут назад

«Сломал сопернику нос в финале» - наши каратисты ураганом прошлись по соперникам в Одинцово (ФОТО)

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#Каратэ #всестилевое каратэ
«Сломал сопернику нос в финале» - наши каратисты ураганом прошлись по соперникам в Одинцово (ФОТО)

Наша сборная заняла 3-е командное место во Всероссийском турнире, оставив позади соперников из сорока регионов.

Сборная Липецкой области заняла 3-е общекомандное место в подмосковном Одинцово на Кубке федераций по всестилевому каратэ.

Успех можно назвать значительным, учитывая, что в соревнованиях принимали участие команды из 42-х регионов страны, а общее количество участников приблизилось к двум тысячам человек Выше наших бойцов оказались только победители в командном зачёте из Санкт-Петербурга, и команда Брянской области.

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Президент областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян получает награду за 3-е командное место

Красивую победу среди взрослых в весовой категории до 80 кг одержал наш Александр Антипов. В полуфинале он отправил в нокаут соперника из Московской области, а в решающем бою за «золото» встретился с представителем столицы. Итог боя – безоговорочная победа нашего бойца, и сломанный нос у противника.

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Антипов на высшей ступень пьедестала

В категории свыше 90 кг финал и вовсе получился нашим «междусобойчиком»: два мастера спорта Андрей Козлов и Алексей Кузнецов долго не могли выявить победителя – наконец, в дополнительное время победу с минимальным преимуществом вырвал чуть более опытный Козлов, в свое время выступавший за сборную России.

Антипов, Козлов, Кузнецов – грязинцы. Отрадно, что в небольшом райцентре сумели создать сильную школу единоборств, воспитанники которой нередко задают тон на крупных соревнованиях.

Нельзя не отметить Вячеслава Шурупова, бившегося среди взрослых в весовой категории до 64 кг. В полуфинале он получил травму, но собрался и вышел на матч за 3-е место с соперником из Подмосковья, которого в итоге победил. Позже врачи зафиксировали у бойца… перелом руки.

Назовем поименно всех наших победителей и призёров Кубка федераций. Первые места заняли Юрий Асатрян (12-13 лет, до 45 кг), Иван Митин (14-15 лет, до 51 кг), Егор Курлыкин (16-17 лет, до 64 кг), Александр Горбунов (16-17 лет, до 85 кг), Александр Антипов (взрослые – от 18 лет и старше, до 80 кг), Андрей Козлов (взрослые, до 90 кг).

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Сборная Липецкой области

Вторые места: Артём Парахин (12-13 лет до 45 кг), Олег Зенин (12-13 лет, до 55 кг), Никита Сучков (12-13 лет, до 76 кг), Игорь Хляпин (14-15 лет, до 64 кг), Антон Трубицын (16-17 лет до 75 кг), Евгений Буцилин (взрослые, до 72 кг), Даниил Тихомиров (взрослые, до 75 кг), Дмитрий Трушко ((взрослые, до 76 кг), Алексей Кузнецов (взрослые, до 90 кг).

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Третьи места: Александра Колодка (12-13 лет, до 45 кг), Виктория Гнездилова (12-13 лет, до 55 кг), Вероника Лукина (16-17 лет, до 65 кг), Артём Дмитриенко (16-17 лет, до 70 кг), Маргарита Клочкова (взрослые, свыше 60 кг), Вячеслав Шурупов (взрослые, до 64 кг), Сергей Нечаев (взрослые, свыше 80 кг).

Подготовили бойцов тренеры Владимир Бедоян, Армен Акопян, Михаил Покачалов, Николай Мексичев, Павел Горбунов, Юрий Фомин, Андрей Козлов, Павел Сальков, Евгений Буцилин, Виктор Шурупов.

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#Каратэ #всестилевое каратэ

Комментарии (5)

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Перри Мейсон

11 минут назад
Мужики!
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как то так

17 минут назад
УМА ТУРМАН, Тайсону Майку не очень от укушенного уха.
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Иштван Мекиштвоо

22 минуты назад
Господа, Вы звери
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УМА ТУРМАН

24 минуты назад
РЕБЯТА МОЛОДЦЫ.
ответить

ломать шею даавить глаза

38 минут назад
будущие охранники парковок и пятероччк
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