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Липецкая вечЁрка: сгоревшие иномарки, кровавая драма и гнев мэра

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: сгоревшие иномарки, кровавая драма и гнев мэра

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 27 февраля.

Внимание липчан сегодня было приковано к семейной трагедии. Сегодня ночью в одной из квартир дома №30 по улице Стаханова случилась кровавая драма. 35-летний глава семьи изрезал ножом 36-летнюю жену и двоих детей, потом поджег квартиру и выпрыгнул в окно. 36-летняя жена со множеством ножевых ранений - в реанимации. 4-летняя дочь скончалась от потери крови до приезда медиков, а за жизнь ее 11-летней сестры ведут борьбу врачи областной детской больницы. GOROD48 побывал на месте ужасной трагедии на улице Стаханова и пообщался с соседями семьи.

Пять автомобилей и гараж горели на улице Депутатской этой ночью. Огнем повреждены автомобили "Рено Сандеро", "Лада Гранта", "Хендай Солярис", "Ауди", "Рено Сандеро ". Кроме того, пострадала внешняя пластиковая отделка кирпичного гаража, у которого стояли автомобили.

Утром мэр Липецка инспектировала реконструкцию проспекта Победы и движение на улице Папина, а возмутилась «ПАЗиком», покосившимся забором и объявлениями на столбах. На улице Папина мэру собирались показать остановочные павильоны, но по дороге инспекция заехала во двор жилого дома. И здесь глава города преисполнилась возмущением. Как и почти три сотни читателей, оставивших комментарии под репортажем.

Тем временем Игорь Артамонов обсудил судьбу здания рембазы с заместителем министра обороны. «Сейчас думаем, как сделать так, чтобы и Министерству обороны было хорошо, и городу. Чтобы никто ничего не потерял, а только приобрёл. Осталось разобраться с последними нюансами, чтобы переход наконец-то произошёл», отметил Игорь Артамонов.
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#вечёрка

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