Игорь Артамонов обсудил судьбу здания рембазы с заместителем министра обороны

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов побывал в военном городке Липецка. По словам губернатора, область ведет переговоры с министерством обороны о передаче Липецку территории военного городка.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, одно из зданий городка, у которого сегодня побывал губернатор – недостроенная с 80-х годов прошлого века ремонтная база. Заброшенное сооружение небезопасно, но оно находится на балансе Министерства обороны и администрация Липецка не может решить его судьбу уже несколько лет.Вопрос о смене собственника и передаче здания на баланс Липецка будет решён, рассказал Игорь Артамонов. Эту проблему глава региона обсудил на встрече с заместителем министра обороны РФ.«Две недели назад мы встречались с замминистра обороны и у нас началось движение по разработке схемы передачи инфраструктуры военного городка Липецку. Наша группа работает в Москве. Сейчас думаем, как сделать так, чтобы и Министерству обороны было хорошо, и городу. Чтобы никто ничего не потерял, а только приобрёл. Осталось разобраться с последними нюансами, чтобы переход наконец-то произошёл», - отметил Игорь Артамонов.Другие проблемные объекты – три многоэтажки. Их начали возводить в мае 2014 года для военнослужащих. Сдать в эксплуатацию должны были в марте 2015 года, но стройка остановилась. Предполагается, что после перехода военного городка на баланс Липецка, администрация города найдёт застройщиков, которые завершат строительство. Для этого требуется проведение обследований и экспертиз.Также Игорь Артамонов осмотрел заброшенную баню. Её тоже стоит привести в порядок, отметил глава региона. «Кирпич здесь хороший, а бань в этом районе нет. Подъезд хороший, парковка есть. Многие бани закрываются потому, что ими не умеют управлять. А есть бани, которые приносят прибыль и какую-то копеечку в бюджет. В Усмани мы быстро привели в порядок баню из такого же состояния. Надеемся, что и здесь будет хорошая история», - сказал Игорь Артамонов.фото пресс-службы администрации Липецкой области.