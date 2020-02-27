Происшествия

сегодня, 08:16

Пять автомобилей и гараж горели на улице Депутатской этой ночью

8 2728
#пожар
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Пять автомобилей и гараж горели на улице Депутатской этой ночью

Сегодня в 02:52 на улице Депутатской у дома №63б загорелся автомобиль. Пламя прибыли тушить бойцы пожарной части №6.

- Машина горела по всей площади, существовала угроза распространения огня на ближайшие автомобили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

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Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Огнем повреждены автомобили "Рено Сандеро", "Лада Гранта", "Хендай Солярис", "Ауди", "Рено Сандеро ". Кроме того, пострадала внешняя пластиковая отделка кирпичного гаража, у которого стояли автомобили.
8 2728
#пожар
1

Комментарии (8)

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Бывает хуже

3 минуты назад
У пироманов опять весеннее обострение.
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Лида

7 минут назад
Пожарным удалось ликвидировать возгорание,когда пять машин сгорели.
ответить

интересуюсь спрость ты-

22 минуты назад
Наташа, ты -дура?
ответить

Наташа

25 минут назад
Ох, ох, ох!!!! какая печалька.... ох, ох.
ответить

Ноунейм

25 минут назад
Animal planet., наверняка поджог
ответить

Animal planet.

42 минуты назад
Непонятно,это поджог или машина сама загорелась?
ответить

И это правда

53 минуты назад
Судя по автопарку даже у кошки был свой автомобиль?
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Джон Ленин

сегодня, 08:43
Жёлтые жилеты и до Липецка добрались....
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