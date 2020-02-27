Пять автомобилей и гараж горели на улице Депутатской этой ночью

Сегодня в 02:52 на улице Депутатской у дома №63б загорелся автомобиль. Пламя прибыли тушить бойцы пожарной части №6.















Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Огнем повреждены автомобили "Рено Сандеро", "Лада Гранта", "Хендай Солярис", "Ауди", "Рено Сандеро ". Кроме того, пострадала внешняя пластиковая отделка кирпичного гаража, у которого стояли автомобили. - Машина горела по всей площади, существовала угроза распространения огня на ближайшие автомобили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Огнем повреждены автомобили "Рено Сандеро", "Лада Гранта", "Хендай Солярис", "Ауди", "Рено Сандеро ". Кроме того, пострадала внешняя пластиковая отделка кирпичного гаража, у которого стояли автомобили.