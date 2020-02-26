В России

37 минут назад

В России не хватает полицейских

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#МВД
В России не хватает полицейских

При этом Колокольцев намерен бороться с оборотнями в погонах.

Нехватка аттестованных кадров в МВД РФ за пять лет возросла вдвое, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, особо сложное положение в патрульно-постовой службе, в подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков, уточняет РИА Новости. По словам Колокольцева, борьба за чистоту рядов личного состава имеет для МВД принципиальное значение.

- На первом плане — укрепление дисциплины законности среди личного состава, борьба за чистоту рядов. Это имеет для нас принципиальное значение. Подавляющее большинство правонарушений выявляется подразделениями собственной безопасности, — сказал он. Министр также отметил, что эта работа будет продолжена. - Невзирая ни на какие имиджевые потери, нами будет продолжена работа по устранению причин и условий возникновения этих явлений.

В 2019 году в России при исполнении обязанностей погибли почти 60 полицейских, свыше 3000 пострадали, дополняет ТАСС.
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#МВД

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