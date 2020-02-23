Происшествия
сегодня, 21:51
В Данкове в ДТП разворотило машину «скорой помощи»
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В столкновении «Мазды» и «УАЗа» на улице Мира в Данкове пострадали два человека.
Сегодня вечером в Данкове на улице Мира произошло столкновение автомобиля «Мазды» и «УАЗа скорой помощи», сказано в сообществе «Данков - Мой город!».
От удара «буханку» выбросило через бордюр на газон. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
По информации GOROD48, в столкновении пострадали два человека. Обоим потребовалась госпитализация.
От удара «буханку» выбросило через бордюр на газон. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
По информации GOROD48, в столкновении пострадали два человека. Обоим потребовалась госпитализация.
3 1416
Вазген
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