В Данкове в ДТП разворотило машину «скорой помощи»

В столкновении «Мазды» и «УАЗа» на улице Мира в Данкове пострадали два человека.

Сегодня вечером в Данкове на улице Мира произошло столкновение автомобиля «Мазды» и «УАЗа скорой помощи», сказано в сообществе «Данков - Мой город!».



От удара «буханку» выбросило через бордюр на газон. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.



По информации GOROD48, в столкновении пострадали два человека. Обоим потребовалась госпитализация.

