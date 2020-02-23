Происшествия

сегодня, 21:51

В Данкове в ДТП разворотило машину «скорой помощи»

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#ДТП #скорая помощь
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В Данкове в ДТП разворотило машину «скорой помощи»

В столкновении «Мазды» и «УАЗа» на улице Мира в Данкове пострадали два человека.

Сегодня вечером в Данкове на улице Мира произошло столкновение автомобиля «Мазды» и «УАЗа скорой помощи», сказано в сообществе «Данков - Мой город!».

От удара «буханку» выбросило через бордюр на газон. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

По информации GOROD48, в столкновении пострадали два человека. Обоим потребовалась госпитализация.
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#ДТП #скорая помощь
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Комментарии (3)

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Вазген

35 минут назад
Буханка хотя бы железная
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Тыква пустая

сегодня, 22:07
хорошо о лобовуху приложилась. Треснула небось.
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Ну и

сегодня, 22:05
Жесть
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