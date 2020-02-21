Общество

сегодня, 12:04

«Чиновники, в чьих интересах вы работаете?»

55 1431
#пикет
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«Чиновники, в чьих интересах вы работаете?»

Не получившие через аукционы торговые места липчане, вырастившие десятки тысяч тюльпанов под 8 марта, пикетируют мэрию Липецка.

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Сегодня несколько липчан, не сумевших выкупить торговые места на аукционах для продажи выращенных десятков тысяч тюльпанов под 8 марта, встали в пикет у мэрии Липецка. Рядом с ними встали депутаты-коммунисты из городского и областного Советов, требуя возврата к социализму.

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- Раньше в администрации Липецка тем, кто имел подсобное хозяйство или земельный участок с теплицами бесплатно предоставляли места для трехдневных торгов тюльпанами в марте. Приоритет на продажу цветов в Международный женский день был за нами, теми, кто их вырастил. А в этом году в городском управлении потребительского рынка вдруг изменили правила и заставили нас всех выйти на аукционы. Конечно, мы их проиграли традиционным участникам торгов, которые по факту являются перекупщиками. Они предлагали изначально заоблачные цены за 59 торговых мест, определенных под торговлю цветами 8 марта, начиная от 10 тысяч рублей и больше. А после аукционов предложили нам отдать свои цветы им по оптовым ценам, - сказала Оксана Фролова, одна из оставшихся без торгового места цветочниц.

По мнению тех, кто выращивает цветы, в мэрии защищают не их, производителей, а барыг.

Областные и городские власти попытались помочь проигравшим аукционы самозанятым горожанам, предоставив им бесплатные и платные места с фиксированной ценой на двух ярмарках, но это, по мнению пикетчиков, не выход. Ведь в основном на ярмарки люди приходят за покупками, и мало кто сможет «нести оттуда в зубах» еще и цветы. К тому же ярмарки будут проведены 6 и 7 марта, а цветы своим любимым дочерям, женам, мамам и бабушкам мужчины покупают именно 8 марта.

- Будем продавать цветы из-под полы. И пусть нас хватают! Пусть отнимают у нас цветы! Иного пути продажи выращенных собственным трудом тюльпанов у нас нет!

Впрочем, эта «проблема 8 марта» обнажила другую - в городе кроме Центрального рынка нет мест для тех, кто хотел бы продать саженцы плодовых деревьев, декоративный кустарник, рассаду. Но Центральный рынок - не резиновый! Липчане завидуют жителям Ельца, у которых аж пять рынков.
55 1431
#пикет
3

Комментарии (55)

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Как гость
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в СССР такого не было

1 минуту назад
Слава КПСС, ... в СССР на рынке даже за места не платили .и торговать можно было чем угодно , когда страна была не для карманных чинодралов и барыг , а для народа и бабушек с деревенским молоком милиция от магазинов не гоняла , как сегодня пенсионеров гоняют в пинки доблестные защитники отечества.
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Артамонов! Уберай Уваркину.

1 минуту назад
В чьих интересах ты это недоразумение назначил?По этим деятелем из мэрии -по всем давно тюрьма плачет.
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Ты клон

7 минут назад
Мимо проходил,
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Народ

8 минут назад
А травку то же, не дадут пробовать?
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Операция "В

11 минут назад
Оглосить весь список пожалуйста ,
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Мимо проходил

13 минут назад
Да сейчас мимозы эти навезут , становитесь с ними и торгуйте , они уже места купили
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А это

13 минут назад
Перри Мейсон, настоящий , уже записался волонтером в КПРФ , и не сидит одну и ту же муйню не постит. Это вам не "во всех цивилизованных странах"!)))
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Поп,кирюшка гуньдяев!

14 минут назад
Ларин ,сосёт!
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Ты клон

15 минут назад
Перри Мейсон,
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гость

15 минут назад
Алекс,такого мэра им назначали . Нет им не нравится. Что за народ пошел?
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