сегодня, 12:04
«Чиновники, в чьих интересах вы работаете?»
Не получившие через аукционы торговые места липчане, вырастившие десятки тысяч тюльпанов под 8 марта, пикетируют мэрию Липецка.
- Раньше в администрации Липецка тем, кто имел подсобное хозяйство или земельный участок с теплицами бесплатно предоставляли места для трехдневных торгов тюльпанами в марте. Приоритет на продажу цветов в Международный женский день был за нами, теми, кто их вырастил. А в этом году в городском управлении потребительского рынка вдруг изменили правила и заставили нас всех выйти на аукционы. Конечно, мы их проиграли традиционным участникам торгов, которые по факту являются перекупщиками. Они предлагали изначально заоблачные цены за 59 торговых мест, определенных под торговлю цветами 8 марта, начиная от 10 тысяч рублей и больше. А после аукционов предложили нам отдать свои цветы им по оптовым ценам, - сказала Оксана Фролова, одна из оставшихся без торгового места цветочниц.
По мнению тех, кто выращивает цветы, в мэрии защищают не их, производителей, а барыг.
Областные и городские власти попытались помочь проигравшим аукционы самозанятым горожанам, предоставив им бесплатные и платные места с фиксированной ценой на двух ярмарках, но это, по мнению пикетчиков, не выход. Ведь в основном на ярмарки люди приходят за покупками, и мало кто сможет «нести оттуда в зубах» еще и цветы. К тому же ярмарки будут проведены 6 и 7 марта, а цветы своим любимым дочерям, женам, мамам и бабушкам мужчины покупают именно 8 марта.
- Будем продавать цветы из-под полы. И пусть нас хватают! Пусть отнимают у нас цветы! Иного пути продажи выращенных собственным трудом тюльпанов у нас нет!
Впрочем, эта «проблема 8 марта» обнажила другую - в городе кроме Центрального рынка нет мест для тех, кто хотел бы продать саженцы плодовых деревьев, декоративный кустарник, рассаду. Но Центральный рынок - не резиновый! Липчане завидуют жителям Ельца, у которых аж пять рынков.
в СССР такого не было
Артамонов! Уберай Уваркину.
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Народ
Операция "В
Мимо проходил
А это
Поп,кирюшка гуньдяев!
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