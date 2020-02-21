На концерте группы «Пикник» зрителей осыпали лепестками роз (ФОТО)

Липчанам показали, что такое настоящий питерский рок.

Уже несколько лет ни один концертный сезон в Липецке не обходится без выступления группы «Пикник».

В прошлом и позапрошлом годах Эдмунд Шклярский и Ко и вовсе давали концерты в Липецке в одни и тоже число – 3 марта, сейчас выступили чуть раньше. Сами музыканты объяснили такую любовь к нашему городу тем, что им нравится акустика в областном Центре культуры народного творчества и кино, которая позволяет настоящую рок-н-ролльную атмосферу. Вторая причина – гитарист Марат Корчемный родом из нашего города и, насколько известно GOROD48, при составлении гастрольного маршрута «Пикника» активно лоббирует интересы земляков.





Липчанин Марат Корчемный – выпускник студии «Алые Паруса» детского дома творчества имени С. А. Шмакова.

Лидеру культовой группы Эдмунду Шклярскому уже 64 года, но об этом факте вряд ли кто-то вспоминал на концерте. Напротив, глядя на поджарую и подвижную фигуру, можно было только укрепиться во мнении, что рок и рок-н-ролл всегда молоды.







«В руках у великана», так называется шоу-2020, оказались и музыканты, и зрители. «Пикник» не раскручивается искусственно на российской эстраде, но у этой группы есть немало поклонников в каждом городе. Поэтому на концерте в Липецке уместно вспомнить о яблоке, которому негде упасть: зрители сидели даже на ступеньках, стояли в проходах. Многие приходят на концерт не первый год, причём все это люди из самых разных слоев – врачи, учителя, спортсмены, рабочие.

На шее у одного мужчины мы заметили фанатский красно-черный шарф «Пикника», которому, как утверждает владелец, уже больше десяти лет, и этот шарф побывал уже на нескольких концертах.





И «Пикник» отблагодарил поклонников настоящим «огненным» шоу. Не случайно эта группа считается одной из самых стильных в России: ее световые, пиротехнические эффекты, а также особенный антураж усиливали восторженное впечатление от концерта. На сцене стояло изображение индийского бога Шивы в образе слона, сзади на экране появлялись иероглифы, древнеегипетские знаки – всё в стиле «Пикника». Даже от даты концерта веяло чем-то мистическим - 20.02.2020.







И конечно шаман – куда без него?

Во время одной из композиций зрителям предложили сыграть в волейбол огромными шарами, а однажды публику из первых рядов осыпали лепестками роз – всё это приводило зал в восторг.



Шклярский спел песни из нового альбома, а также хиты прошлых лет. Правда, впервые за многие годы в программе не прозвучал культовый «Иероглиф». Эта песня в свое время в буквальном смысле заставила музыкантов «Пикника» проснуться знаменитыми – после того, как в программе «Вокруг света» на советском телевидении показали фильм про монахов Шаолиня, предварив его песней питерской рок-группы.



Зрители долго не хотели отпускать своих кумиров, пару песен Шклярскому и компании пришлось исполнить «на бис». В это время зал уже бесновался вовсю. На наш взгляд одним из символов концерта может считаться мужчина средних лет, который пытался плясать под музыку, весело размахивая над головой… костылём.





- Отличный концерт, «Пикник» как всегда на своем заоблачном уровне, - поделился с нами своими впечатлениями один из зрителей, - Полтора часа пролетели как один миг – есть ощущение, что концерта было слишком мало (улыбается). Ведь «Пикник» можно слушать бесконечно!



Выражаем благодарность ОЦКиНТ за помощь в организации материала.

