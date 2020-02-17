В Липецкой области ветрено и до +5

В ближайшие сутки через Липецкую область пройдет теплый атмосферный фронт — пройдут небольшие осадки, которые в дальнейшем прекратятся.

Ночью 18 февраля сохранится сильный ветер до 15-18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градус тепла, что на 8-9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек, ночью возможны порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие мокрый снег и дождь.Температура ночью - около нуля градусов, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.



День 18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 30 градусов мороза.



