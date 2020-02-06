Три грузовика столкнулись на окружной трассе в Липецке

В аварии пострадали два человека.

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Сегодня около 11.00 в Липецке на трассе Орел-Тамбов столкнулись грузовики «МАЗ» «КамАЗ» и «ISUZU». Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека.



«Пострадавших деблокировали из грузовиков спасатели «Управления по делам ГО и ЧС Липецка». Сотрудники МЧС оказали помощь в перемещении пострадавших до машины, осуществили отключение АКБ, обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия. Нарушения движения не последовало», - добавили в пресс-службе.



