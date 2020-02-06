Происшествия

сегодня, 13:43

Три грузовика столкнулись на окружной трассе в Липецке

2 1350
#авария #ДТП
Три грузовика столкнулись на окружной трассе в Липецке

В аварии пострадали два человека.

Загрузка плеера
Сегодня около 11.00 в Липецке на трассе Орел-Тамбов столкнулись грузовики «МАЗ» «КамАЗ» и «ISUZU». Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в аварии пострадали два человека.

«Пострадавших деблокировали из грузовиков спасатели «Управления по делам ГО и ЧС Липецка». Сотрудники МЧС оказали помощь в перемещении пострадавших до машины, осуществили отключение АКБ, обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия. Нарушения движения не последовало», - добавили в пресс-службе.

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
2 1350
#авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Roma

2 минуты назад
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь ---- https://bit.vodka/miopres
ответить

Липчанин

11 минут назад
Как???
ответить

Еще в рубрике

Липчанина обвиняют в мошенничестве с кредитом на 35 миллионов рублей
#мошенничество
19
Липчанина обвиняют в мошенничестве с кредитом на 35 миллионов рублей

сегодня, 12:27

Происшествия
В прошлом году липчане убили 16 членов своих семей
#семейное насилие
13
В прошлом году липчане убили 16 членов своих семей

сегодня, 11:39

Происшествия
Пожилая женщина попала под сдававший назад «Рено»
#авария #ДТП
9
Пожилая женщина попала под сдававший назад «Рено»

сегодня, 09:07

Происшествия
Год не дотянул: 26-летний житель области попал под уголовное дело за уклонение от призыва
#призыв
84
Год не дотянул: 26-летний житель области попал под уголовное дело за уклонение от призыва

вчера, 14:38

Происшествия
Липчанин обмывал продажу машины и доверил свою карту вороватому другу
#кража
13
Липчанин обмывал продажу машины и доверил свою карту вороватому другу

вчера, 14:22

Происшествия
«Хендай» вылетел с дороги на кольце улицы Лесной
#авария #ДТП
19
«Хендай» вылетел с дороги на кольце улицы Лесной

вчера, 13:39

Происшествия