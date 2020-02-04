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1278 молодых матерей получили региональную выплату в 85 000 рублей
В 2019 году впервые родили детей 1278 жительниц Липецкой области 18-24 лет. Все молодые мамы получили из регионального бюджета единовременную выплату в 85 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается в рамках национального проекта «Демография».
Чтобы получить 85 тысяч рублей, молодой матери надо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства. Вместе с заявлением предоставляются документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении ребенка (в случае рождения ребенка вне пределов территории Российской Федерации – выданное компетентным органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык); документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с заявителем, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу.
- Решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. На его основании в течение еще 10 рабочих дней деньги перечисляются на счет молодой мамы, - уточнили в управлении социальной защиты, - Обратиться за получением этой меры поддержки можно в течение одного года со дня рождения ребенка.
В случае смерти матери, объявления ее умершей, совершения женщиной в отношении своего ребенка умышленного преступления, лишения женщины родительских прав в отношении ребенка право на получение выплаты получает отец ребенка.
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