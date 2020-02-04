1278 молодых матерей получили региональную выплату в 85 000 рублей

В 2019 году впервые родили детей 1278 жительниц Липецкой области 18-24 лет. Все молодые мамы получили из регионального бюджета единовременную выплату в 85 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, эта мера поддержки введена в начале прошлого года по инициативе Игоря Артамонова. Она призвана помочь молодым женщинам, которые еще только начинают работать или получают профессиональное образование и поэтому не имеют стабильного дохода. За последние три месяца 2019 года выплату получили 420 молодых матерей, это треть от общего числа всех тех, кому она была назначена.



Чтобы получить 85 тысяч рублей, молодой матери надо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства. Вместе с заявлением предоставляются документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении ребенка (в случае рождения ребенка вне пределов территории Российской Федерации – выданное компетентным органом иностранного государства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык); документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с заявителем, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу.



- Решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. На его основании в течение еще 10 рабочих дней деньги перечисляются на счет молодой мамы, - уточнили в управлении социальной защиты, - Обратиться за получением этой меры поддержки можно в течение одного года со дня рождения ребенка.



В случае смерти матери, объявления ее умершей, совершения женщиной в отношении своего ребенка умышленного преступления, лишения женщины родительских прав в отношении ребенка право на получение выплаты получает отец ребенка.

