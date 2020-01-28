В Липецкой области снег с дождем и до +5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширного Скандинавского циклона — погода останется неустойчивой, осадки — снег, мокрый снег и дождь — будут от небольших до умеренных. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 1 градуса тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Липецкой области облачно с прояснениями, пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.



День 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 30 градусов мороза.



