Общество

сегодня, 09:29

Цистерны с водой дежурят на четырех улицах «новых» микрорайонов

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#водоснабжение
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Цистерны с водой дежурят на четырех улицах «новых» микрорайонов
Сегодня с полуночи прекращена подача питьевой воды по следующим адресам: ул. Катукова дома №№25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 49, 51; ул. Кривенкова, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13; ул. Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 42а, 44а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52; ул. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11а, 11б, 11, 9, 10, 12, 9а, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29а, 29, 16; ул. Шуминского, 1а, 1, 1/1, 3, 6, 8, 8а, 10, 7, 14, 15, 16, 17, 19; ул. Москаленко, 1. 

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе диаметром 700 мм, который расположен на улице Катукова в районе торгового центра «Ривьера». Сейчас из трубопровода сливается вода, чтобы появилась возможность заменили прохудившийся отрезок.

Как сообщает АО «ЛГЭК», с полуночи для жителей отключенных районов подвозят питьевую воду. По состоянию на 06:00 автоцистерны c водой можно найти по следующим адресам:   

- Катукова 37а,  

- Стаханова 44,  

- Хорошавина, 15,  

- Шуминского, 19, 8. 

 

Ремонтные работы на трубопроводе планируется закончить в 05:00 17 января. Тогда же начнется подача воды.  
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#водоснабжение
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Комментарии (4)

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Пенсионер

11 минут назад
Когда же доживем что цистерны с водкой будут дежурить на микрараенах ! Может при новом примере . Теперь партии Медведева единой Росиии придёт каюк , пусть крысы единаросы начинают дёргается в пралине .
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Ваш

43 минуты назад
А пря Сталяне воду из речки пили
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Сельдерей не растет на елецком

53 минуты назад
вот если бы на елецком воду отключили, то да. Я сразу же кричал бы что гетто и отбросы, а так новость ни о чем.
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Не будьте глупыми

сегодня, 09:37
Кто обрабатывал эти цистерны что в них перевозили а вы детей будете поить этой водой с этих гавнососок
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