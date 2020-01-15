Происшествия

сегодня, 09:15

«Тойота» врезалась в отбойник и сбила пешехода

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#авария #ДТП
«Тойота» врезалась в отбойник и сбила пешехода

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Липецке на трассе Орел – Тамбов 48-летний водитель «Лады-Весты» не предоставил преимущество в движении «Тойоте» с 38-летней женщиной за рулем. Уходя от столкновения, она врезалась в дорожное ограждение, при этом допустив наезд на 57-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пешеход получил травму, и после оказания помощи был отпущен домой.                

Еще два человека получили травмы при падении в автобусах.

14 января автоинспекторы выявили 814 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 435 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 56 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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