«Тойота» врезалась в отбойник и сбила пешехода

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Липецке на трассе Орел – Тамбов 48-летний водитель «Лады-Весты» не предоставил преимущество в движении «Тойоте» с 38-летней женщиной за рулем. Уходя от столкновения, она врезалась в дорожное ограждение, при этом допустив наезд на 57-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пешеход получил травму, и после оказания помощи был отпущен домой.



Еще два человека получили травмы при падении в автобусах.



14 января автоинспекторы выявили 814 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 435 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 56 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



