В России

16 минут назад

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

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В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

Ловить разрешили бесплатно, но добавили ограничения

В России вступил в силу закон "О рыболовстве", который определяет правила пользователя водоемами.

Согласно ему, с 1 января 2020 года любители могут ловить рыбу совершенно бесплатно, исключением являются реки и озера, в которых осуществляется разведение. Однако стоит придерживаться суточной нормы вылова. В каждом отдельном регионе она своя. Поэтому наличие рулетки и весов крайне желательно и может уберечь любителя от уплаты штрафа по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ — от 2000 рублей до 5000 рублей.

Если взаимоотношения с инспекторами рыбоохраны не заладятся, то можно угодить и под ст. 256 УК РФ (браконьерство). Что грозит уже штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

Рыбакам-подводникам запрещено использовать акваланги, эхолоты, а также проводить подводную охоту в местах скопления людей. Также запрещено рыбачить сетями, электроудочкой и с помощью взрывчатки. Такие ограничения существовали и раньше, но лишь теперь их прописали на федеральном уровне. Здесь тоже есть свои исключениями. Жителям отдаленных районов Сибири и Дальнего Востока все же разрешено ловить рыбу маркированными сетями, поскольку она является важным источником пропитания.
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