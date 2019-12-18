На Московской в столкновении автомобиля и автобуса пострадала 48-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по региону, 17 декабря в Липецке на улице Московской столкнулись автомобиль «Тойота» и автобус «ПАЗ-32054». В аварии получила травмы 48-летняя пассажирка автобуса. Женщине оказали помощь в БСМП №1.

На улице Студеновскаяой 40-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», сбил на пешеходном переходе 29-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в ГБ №3 и после оказания помощи отпустили домой.

На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1004 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные привлечены два водителя, за неиспользование ремней безопасности – 26. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 570 случаев превышения скорости. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



