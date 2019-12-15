49 минут назад
В США заявили о технологии доставки человека в любую точку планеты за час
Об этом заявил экс-кандидат на должность главы космического командования ВВС США. Он назвал эту технологию революционной и никак не связанной с уже существующими разработками
По его словам, эта революционная технология потенциально может сделать существующие аэрокосмические возможности устаревшими. «Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не связана с развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на Земле в любое другое место менее чем за час», — сказал он, сообщает ww.rbc.ru