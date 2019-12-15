В мире

49 минут назад

В США заявили о технологии доставки человека в любую точку планеты за час

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Об этом заявил экс-кандидат на должность главы космического командования ВВС США. Он назвал эту технологию революционной и никак не связанной с уже существующими разработками


Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Стивен Кваст, выступая с лекцией в колледже Хиллсдейл (округ Колумбия), рассказал, что Соединенные Штаты располагают технологиями, которые позволяют транспортировать человека в любую точку планеты менее чем за час. Об этом сообщает издание The Drive.

По его словам, эта революционная технология потенциально может сделать существующие аэрокосмические возможности устаревшими. «Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не связана с развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на Земле в любое другое место менее чем за час», — сказал он, сообщает ww.rbc.ru

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