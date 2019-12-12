Общество

34 минуты назад

Сегодня ночью перекресток возле Центрального рынка перекроют

473
#благоустройство
Сегодня ночью перекресток возле Центрального рынка перекроют
В ночь на 13 декабря будут продолжены мероприятия по демонтажу металлических опор сети электроснабжения. Работы будут вести на перекрёстке улиц 8 Марта-Терешковой.

Для обеспечения безопасных условий дорожного движения в местах производства работ в период с 1.00 до 5.00 будет временно закрыто движение автотранспорта.

Водителям необходимо заблаговременно выбирать альтернативный маршрут движения и соблюдать требования дорожных знаков, установленных на время производства дорожных работ.

473
#благоустройство

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