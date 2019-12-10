Общество

38 минут назад

Более 5 тысяч жителей Липецкой области за неделю подхватили ОРВИ

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#Грипп #ОРВИ
Более 5 тысяч жителей Липецкой области за неделю подхватили ОРВИ

Заболеваемость находится на уровне предыдущих 7 дней.

Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области на прошлой неделей осталась на прежнем уровне. По данным Роспотребнадзора, за 7 дней к медикам с жалобами обратились 5 537 человек, тогда как неделей ранее – 5 510.

Случаи гриппа по официальным данным на прошлой неделе не выявлялись. По-прежнему зараза распространяется в основном в Липецке – 3 896 человек или 70 % всех случаев.

Болеют в основном дети до 14 лет – 77 % пострадавших.

Прививочная компания против гриппа в регионе завершается. Уколы сделали 174 тысячи детей и подростков и 367 тысяч взрослых, что составило 47,3 % всего населения. Осложнений после прививок не зафиксировано.

Фото onedio.com


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#Грипп #ОРВИ

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